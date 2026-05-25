Colégio GGE é homenageado na Alepe pelos 30 anos de educação em Pernambuco

A instituição celebrou três décadas de existência com mais de 100 mil estudantes formados (Raimundo Sena/Colégio GGE)

O Grupo Gênese de Ensino (GGE) foi homenageado nesta quinta-feira (14) em Sessão Solene na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), no bairro da Boa Vista, área central do Recife. A sessão, proposta pelo Deputado Sileno Guedes e presidida pelo Deputado João Paulo Costa, celebrou três décadas de uma instituição que nasceu de uma aposta: a de que Pernambuco poderia formar, dentro do próprio estado, estudantes prontos para conquistar qualquer lugar no mundo.

Em 1996, os quatro engenheiros Herbetes de Hollanda, Jorge William, José Folhadela Neto e Marcelo Melo fundaram o GGE a partir de uma vivência comum. Herbetes e Jorge William haviam saído de Pernambuco para se preparar e conquistado aprovação no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). Foi essa experiência que os motivou a criar uma escola capaz de formar, dentro do próprio estado, estudantes prontos para as universidades mais concorridas do país e do mundo.

Os números mostram o tamanho do que foi construído. O GGE conta hoje com mais de sete mil alunos matriculados e mais de 100 mil estudantes formados, aprovados nas principais universidades nacionais e internacionais. A rede opera com unidades no Recife, Aldeia, Caruaru, Petrolina e João Pessoa, atendendo da Educação Infantil ao Ensino Médio.

Na cerimônia, os quatro sócios fundadores ocuparam a mesa de honra ao lado dos dois deputados, do Desembargador Stênio Neiva e do aluno Vinícius Portela, recentemente aprovado no Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Jorge William relembrou a origem da escola com emoção. “Éramos quatro jovens de 23 anos, movidos mais por propósito do que por certezas, preparando para o ITA apenas dez alunos em uma sala no bairro de Boa Viagem. Hoje, olhando para esta cerimônia, é impossível não sentir o tamanho do que construímos juntos”, disse.

A ligação entre a história do GGE e a homenagem desta quinta não é por acaso. O filho do Deputado Sileno Guedes, João, é ex-aluno da escola e foi aprovado no ITA, a mesma instituição que, três décadas atrás, inspirou os fundadores a provar que esse caminho poderia ser trilhado sem sair de Pernambuco.

Para o deputado, é exatamente esse legado que torna a escola singular. “O mais bonito dessa história é perceber que ela começou justamente a partir da crença de que os estudantes pernambucanos poderiam alcançar qualquer lugar sem precisar deixar suas raízes para trás”, afirmou.

A trajetória de Vinícius Portela, também presente na cerimônia, é prova viva dessa convicção. Ele entrou no GGE querendo se desafiar e descobrir até onde conseguia chegar. A resposta veio em forma de aprovação no MIT. “O GGE me deu todos os recursos e as pessoas necessárias para que eu pudesse dar o meu melhor. Agora, indo para os Estados Unidos, levo na bagagem um pouco do Recife, de Pernambuco, da minha cultura e de tudo que aprendi aqui”, declarou.



Ao longo desses 30 anos, o GGE desenvolveu um modelo pedagógico próprio, com educação bilíngue, turmas olímpicas, metodologia maker, trilha socioemocional e programa de graduação no exterior, e acumulou reconhecimentos que confirmam a aposta original.

A instituição foi a primeira escola brasileira, do Ensino Infantil ao Ensino Médio, a obter a certificação internacional ISO 21001, padrão global de qualidade na gestão educacional. Em 2025, lançou o Movimento Cultura Transforma, com curadoria de João Suassuna, integrando a arte e a cultura nordestina à rotina escolar como parte da formação dos alunos.



A sessão contou ainda com apresentação do Coral Vozes de Pernambuco e com a recitação de um cordel pelo artista Toinho Mendes em homenagem à escola. Os Deputados João Paulo Costa e Sileno Guedes entregaram uma placa comemorativa aos fundadores da instituição.

Também estiveram presentes José Ricardo Diniz, presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado de Pernambuco (Sinepe-PE), além de funcionários, alunos e ex-alunos.