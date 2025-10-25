Educação em Foco: Colégio GGE é recorde de aprovação na 1ª fase do IME/RJ 2026

O IME é uma das melhores e principais instituições no ensino de engenharia no Brasil e por isso é bastante disputado entre os alunos que visam um futuro nas ciências exatas (Divulgação/Colégio GGE)

No dia 6 de outubro, foi divulgado o resultado da primeira etapa do vestibular realizado anualmente pelo Instituto Militar de Engenharia (IME), localizado no Rio de Janeiro. Dos 33 alunos aprovados no Recife, 14 são da turma preparatória do Colégio GGE para o IME e o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). Há 28 anos consecutivos, a instituição mantém a liderança de aprovação no IME/RJ, com 197 alunos aprovados, o que corresponde a 63,1% de todas as aprovações do estado. Este ano, serão disponibilizadas 103 vagas para os concurseiros.

Gabriel Bastos é um dos estudantes aprovados e comenta a sua preparação para o vestibular: “Nos últimos seis meses eu tenho estudado diariamente de forma muito intensa, focando principalmente em física e química, meus maiores desafios. O Colégio GGE tem me dado um suporte incondicional nesse tempo, provendo material de ponta, aulas com os melhores professores do estado e tutores para tirar minhas dúvidas e direcionar meu estudo. Sou muito grato por todo apoio que estou recebendo do colégio e da minha família”.

Os alunos matriculados nas turmas ITA/IME do GGE contam com 41 aulas semanais das 13h até às 21h, horários de estudo e monitoria com professores e, periodicamente, realizam simulados no mesmo estilo do vestibular almejado. Este ano, o Colégio também anunciou a parceria com o Farias Brito (FB), colégio e curso de Fortaleza referência nacional em ITA/IME. Através desta união, os alunos GGE realizam os mesmos simulados e têm acesso a todo material disponibilizado pelo FB.

No entanto, a seleção para o IME está apenas longe de acabar. Entre os dias 23 a 26 de outubro, ocorrerá a segunda fase do vestibular, com provas discursivas de matemática, física e química, provas objetivas de português e inglês e uma redação.

Vailson Santos, professor de química e coordenador da turma ITA/IME, faz considerações sobre as provas: “Eu sempre enfatizo aos meus alunos para tomarem bastante cuidado durante a segunda fase para não errar nos cálculos. Além disso, a prova de química virá com questões em um nível acima do cobrado durante o ensino médio regular e eles devem ter em mente não apenas as reações orgânicas, mas também os principais mecanismos destas reações. Os alunos devem estar muito bem em isomeria, um assunto bem recorrente na prova do IME”.

O IME é uma das melhores e principais instituições no ensino de engenharia no Brasil e por isso é bastante disputado entre os alunos que visam um futuro nas ciências exatas. Além disso, o concurso também oferece ao candidato a opção de seguir com a carreira militar, recebendo, durante a formação, um salário mensal, alojamento, assistência médica e odontológica e a certeza de saírem formados como oficiais do exército.