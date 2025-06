Educação em Foco: Educação Infantil garante habilidades no dia a dia

É na educação infantil que as crianças desenvolvem as suas habilidades socioemocionais e psicomotoras (Reprodução)

No Brasil, a educação infantil só se torna obrigatória quando a criança completa 4 anos de vida, o que leva muitos pais e responsáveis a não matricular os pequenos antes dessa idade. Essa mudança é visível: 92,9% das crianças entre 4 e 5 anos frequentam a pré-escola, enquanto que esse número é de 38,7% até os 3 anos, segundo dados de 2023 do IBGE.

Um relatório publicado pela Unicef em 2019 mostra que as crianças matriculadas em pelo menos um ano da educação infantil têm maior probabilidade de desenvolver as habilidades essenciais necessárias para ter sucesso na escola e estão menos propensas à repetência ou ao abandono escolar.

“Ainda recebemos famílias com a percepção de que a educação infantil é só um local para deixar as crianças enquanto eles trabalham. No entanto, essa visão vem mudando ano a ano. Muitos pais já chegam desejando uma qualidade na preparação dessa base, e quando são apresentados a toda proposta que permeia essa etapa escolar, levamos a família a ampliar ainda mais a compreensão dos objetivos e de toda intencionalidade pedagógica que norteia a ludicidade característica desta fase”, explica Sybelle Barros, gestora pedagógica do Colégio GGE.

Durante a educação infantil, a criança desenvolve as suas habilidades socioemocionais e psicomotoras enquanto vivencia as suas primeiras interações sociais fora do ambiente familiar. Com aulas de psicomotricidade, artes, música, educação nutricional além de cirandas literárias, rodas de leitura e contação de histórias, o Colégio GGE acolhe crianças a partir de um ano de idade, desde que já consigam andar de forma independente.

Como é o caso de Larissa Romero, mãe da Maria Júlia Romero, de 3 anos. Ela conta que, desde o ingresso da sua filha na escola aos 2 anos e 6 meses, nota a menina mais confiante, comunicativa e curiosa. “Ela chega em casa contando as atividades, as histórias, os amigos e até as pequenas responsabilidades que está aprendendo a ter. É lindo perceber como a escola está ampliando o mundo dela de forma tão leve e divertida. Ela ama ir para o GGE, e eu amo ver esse brilho nos olhos dela”, comenta.

Uma das formas que os pais têm de acompanhar o crescimento dos pequenos é através do Portal Acadêmico V4, uma plataforma desenvolvida pelo próprio GGE onde os professores e gestores apresentam detalhadamente o desempenho do aluno de acordo com os objetivos previstos em cada área do desenvolvimento, além de disponibilizar registros de fotos e vídeos das atividades realizadas diariamente. A partir deste ano, o Portal Acadêmico V4 também está disponível para os alunos da educação infantil.

“A educação infantil é a base da formação do ser humano. Nela, as crianças desenvolvem habilidades fundamentais como a linguagem oral, pensamento lógico, convivência em grupo, a escuta, a autonomia e o autocuidado. Aprendizados que impactam diretamente nas etapas seguintes, pois crianças bem estimuladas têm mais facilidade para lidar com os desafios acadêmicos futuros. Investir nessa fase é investir em todo o percurso escolar da criança”, finaliza Sybelle.