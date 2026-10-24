GWM lança o Haval H7 e amplia oferta de SUVs plug-in flex no mercado brasileiro

Novo SUV Haval H7, da GWM, ocupará a lacuna entre o H6 e o H9. Modelo adota propulsão híbrida plug-in, combinan um motor turbo flex e dois elétricos que, juntos, desenvolvem 370 cavalos de potência

O Haval H7 é comercializado em versão única e tem preço sugerido de R$ 261 mil (Foto: GWM/Divulgação)

A GWM aumentou sua aposta no mercado nacional de SUVs com a chegada do novo Haval H7, preenchendo a lacuna entre o H6 e o H9. O modelo, comercializado em versão única com preço sugerido de R$ 261 mil, combina propulsão híbrida plug-in flex (PHEV), tração integral e características técnicas para o uso urbano e para o fora de estrada.

Motorização e consumo



O conjunto mecânico do modelo é composto por um motor a combustão 1.5 Turbo Flex de 150 cavalos (cv) de potência, combinado com dois motores elétricos independentes (dianteiro e traseiro). O sistema gera uma potência combinada de 370 cv e torque de 760 Nm (77 kgfm). O conjunto é gerenciado por uma transmissão híbrida DHT de quatro marchas. Segundo a montadora, o SUV acelera de 0 a 100 km/h em 5,7 segundos, com velocidade máxima limitada eletronicamente a 190 km/h.

O veículo é equipado com uma bateria de lítio-ferro-fosfato (LFP) com capacidade de 27,5 kWh, que proporciona uma autonomia no modo 100% elétrico de 92 km, aferida pelo Inmetro (130 km no ciclo europeu WLTP). O modelo é compatível com recarga rápida em corrente contínua (DC) de até 41 kW, permitindo reabastecimento de 30% a 80% em cerca de 20 minutos, e carregamento residencial de 6,6 kW. Os dados de consumo no ciclo Inmetro registram médias urbanas de 11,9 km/l (gasolina) e 7,7 km/l (etanol). No ciclo rodoviário, afere-se 10,1 km/l e 6,9 km/l, respectivamente.

Dimensões e capacidade



Posicionado no segmento de SUVs de grande porte, o Haval H7 possui 4,80 metros de comprimento, 1,95 m de largura, 1,84 m de altura e apresenta distância entre-eixos de 2,74 m. O porta-malas acomoda 586 litros de bagagem na configuração padrão, sendo expansível para 1.404 litros com o rebatimento da segunda fileira de bancos.

Para situações fora de estrada, o H7 apresenta vão-livre do solo de 22 centímetros (cm), ângulo de entrada de 24°, ângulo de saída de 31,5°, ângulo de rampa central de 15° e a capacidade de submersão em água de 58 cm. A tração integral AWD permite bloqueio do diferencial traseiro e sete modos de condução (Normal, Sport, Eco, Neve, Areia, Lama e AWD). A suspensão é do tipo McPherson na dianteira e Multi-link na traseira, suportada por rodas de liga leve de 19 polegadas com pneus 255/60 da marca Chaoyang.

Tecnologia e segurança



O ambiente interno oferece bancos revestidos em couro ecológico, com ajustes elétricos, ventilação e memória para o condutor. O pacote de interatividade traz um quadro de instrumentos digital de 12,3 polegadas, central multimídia de 15,6 polegadas e Head-Up Display (HUD) de 9 polegadas com recurso voltado ao uso off-road. Um diferencial funcional é a tecnologia V2L (Vehicle-to-Load) de 6 kW, que transforma o veículo em uma fonte de alimentação para dispositivos elétricos de 220V.

A segurança ativa (ADAS) engloba controle de cruzeiro adaptativo (ACC) com Stop & Go, frenagem autônoma de emergência (AEB), monitoramento de ponto cego e alerta de tráfego cruzado. A configuração conta com seis airbags, controle de descida (HDC) e câmeras com visão de 540°, possibilitando a funcionalidade de chassi invisível.

