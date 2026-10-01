Grande Recife reforça frota de ônibus para o primeiro turno das eleições

Serão 1.308 veículos em circulação neste domingo (4), um aumento de 47% em relação à operação habitual dos domingos; transporte será gratuito

Ônibus (Leandro de Santana/DP)

O Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) vai reforçar a operação de transporte público para o primeiro turno das Eleições 2026, neste domingo (4). Ao todo, serão disponibilizados 1.308 veículos, um aumento de 47% em relação à frota habitual dos domingos.

De acordo com o CTM, o planejamento representa um acréscimo de 419 veículos e prevê 13.473 viagens ao longo do dia. Atualmente, a operação regular aos domingos na Região Metropolitana do Recife conta com 889 veículos e 9.870 viagens.

A medida tem como objetivo ampliar a oferta de transporte e atender ao aumento previsto na demanda de passageiros durante o dia de votação. A operação especial será realizada durante todo o domingo, acompanhando a movimentação esperada para o primeiro turno das eleições, sob supervisão da fiscalização do CTM.

“Estamos trabalhando para garantir que os passageiros tenham uma oferta adequada de transporte no domingo de votação. A operação foi planejada considerando a movimentação esperada e tem como principal objetivo facilitar o deslocamento dos usuários até os locais de votação e, posteriormente, o retorno para suas residências. Nossa prioridade é oferecer um serviço organizado e com maior disponibilidade durante todo o dia”, afirma o presidente do Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM), Matheus Freitas.

Gratuidade

O transporte coletivo urbano municipal e intermunicipal, inclusive metropolitano, deverá ser oferecido gratuitamente nos dias de votação das Eleições 2026, conforme a Resolução nº 23.751/2026 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A norma estabelece que a frequência do serviço deve ser compatível com a dos dias úteis.

Na Região Metropolitana do Recife, usuários dos ônibus coletivos convencionais, das linhas de BRT e dos serviços complementares poderão utilizar o transporte gratuitamente das 4h às 19h deste domingo (4), de acordo com o CTM.

Já as linhas Centro e Sul do metrô do Recife terão gratuidade das 5h às 23h, conforme operação divulgada para o dia da votação.

A gratuidade também estará disponível para passageiros que não possuem cartão VEM. Nesse caso, a orientação é solicitar a liberação da passagem ao motorista.

A operação também deverá ser mantida no segundo turno, marcado para 25 de outubro, caso haja necessidade de nova votação. A Resolução nº 23.751/2026 estabelece o segundo turno para essa data.