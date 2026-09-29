Metrô do Recife terá gratuidade no dia do primeiro turno das eleições

Serviço funcionará normalmente, das 5h às 23h, no dia 4 de outubro; medida também será aplicada em caso de segundo turno

Estação do Metro (Mauricio Ferry/ DP Foto)

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) Recife terá gratuidade no próximo domingo (4), dia do primeiro turno das Eleições 2026. Segundo a CBTU, a medida atende à Resolução nº 23.759/2026, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que determina a oferta gratuita de transporte coletivo urbano, intermunicipal e metropolitano nos dias de votação, com frequência compatível com a dos dias úteis.

A regra segue decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) na ADPF 1.013. Justiça Eleitoral

No Metrô do Recife, a operação será realizada normalmente, das 5h às 23h. A gratuidade será válida no primeiro turno, em 4 de outubro, e, caso haja segundo turno, também no dia 25 de outubro. As duas datas constam no calendário das Eleições Gerais de 2026.