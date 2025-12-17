Concessão do Metrô do Recife: Estado vai repassar R$ 80 milhões anuais para subsidiar as passagens

Esse foi um dos itens acertados entre os governos federal e estadual

As mudanças no Metrô do Recife fazem parte de um Acordo de Cooperação Técnica (RAFAEL VIEIRA/DP)

Para atrair investidores interessados na concessão do Metrô do Recife, no próximo ano, e evitar um aumento no valor das passagens, o Governo de Pernambuco se comprometeu em garantir um subsídio anual de R$ 80 milhões.

Esse é um dos itens do Acordo de Cooperação Técnica (ACT) assinado pelo estado e a União na última terça-feira (16).

Como, após a licitação, o Estado passará a ser o gestor dessa concessão – responsável por, entre outras coisas, regular e fiscalizar o trabalho do futuro concessionário – esse foi um dos caminhos acertados entre os dois entes públicos. Além disso, os R$ 4 bilhões em investimentos no sistema serão repassados também pelo estado, após receber os recursos da União.



O prazo previsto da concessão é de 30 anos e o contrato, pelos que está previsto no projeto, deverá ser assinado em março de 2027. Todo esse processo será comandado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).