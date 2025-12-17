Metroviários dizem que projeto para o Metrô do Recife é improvisado e "tende a agravar caos"

Sindicato dos Metroviários de Pernambuco (SINDMETROPE) emitiu uma nota de repúdio nesta quarta (17), o Acordo de Cooperação Técnica entre o Governo Federal e o Governo do Estado

Metrô do Recife (Foto: Divulgação)

A categoria dos metroviários chamou o projeto previsto para o metrô do Recife de “improvisado” e afirmou que a estratégia “tende a agravar o caos” no sistema, que compõe o transporte urbano da capital pernambucana. As informações foram divulgadas nesta quarta (17), em uma nota de repúdio do grupo em relação ao Acordo de Cooperação Técnica entre o Governo Federal e o Governo do Estado, assinado nesta terça (17).

O acordo prevê a estadualização do serviço do metrô do Recife para uma posterior privatização. Segundo o Sindicato dos Metroviários de Pernambuco (SINDMETROPE), não houve diálogo prévio com o grupo a respeito da ação.

A categoria criticou, ainda, as medidas previstas no acordo, o qual chamou de “proposta frágil, improvisada e equivocada”. Segundo o grupo, a estratégia do Ministro da Casa Civil, Rui Costa, não resolve os problemas do metrô, mas sim os agrava: “Tratar um sistema essencial como o metrô do Recife dessa forma é uma irresponsabilidade com a vida da população usuária”, comentou, na nota.

Por fim, a categoria afirmou que continuará “lutando por um sistema metro-ferroviário que garanta o ir e vir da população com segurança, sob o comando do governo federal e com tarifa zero”.

Confira a nota na íntegra:

"O Sindicato dos Metroviários de Pernambuco – SINDMETROPE vem a público manifestar seu mais veemente repúdio à atitude do Governo Federal, sob a presidência do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao assinar um Acordo de Cooperação Técnica com o Governo do Estado de Pernambuco, chefiado pela governadora Raquel Lyra, sem qualquer diálogo prévio com a categoria metro-ferroviária do Recife, que historicamente sempre esteve na linha de frente da defesa do Presidente Lula, do metrô público e dos interesses do povo trabalhador

Na tarde desta terça-feira, 16, o Presidente Lula e sua equipe, em reunião com lideranças do governo estadual e municipal — a governadora Raquel Lyra e o prefeito do Recife, João Campos — anunciaram investimentos na ordem de R$ 4 bilhões para o sistema de transporte da Região Metropolitana do Recife.

Entretanto, ao analisar o conteúdo anunciado, fica evidente a fragilidade, a improvisação e o caráter equivocado dessa proposta. A curto prazo, foram anunciados cerca de R$ 150 milhões, destinados à compra de 11 composições usadas, vindas de outros estados, muitas delas em condições precárias de uso, além da aquisição de alguns ônibus elétricos para suprir, de forma emergencial, o período de recuperação do sistema.

Enquanto isso, o Governo Federal, por meio do BNDES, ficará responsável por gerir esses investimentos emergenciais e por conduzir o processo de audiências públicas, que, na prática, já apontam para a concessão do metrô à iniciativa privada. Segundo o cronograma anunciado, em 2026 haverá tentativas paliativas de melhoria do sistema, da forma mais improvisada e inadequada possível, para que, ao final de 2026, o Governo do Estado lance o edital de concessão, com a privatização prevista para 2027.

O SINDMETROPE entende que essa proposta representa uma afronta ao povo pernambucano, que depende diariamente do metrô do Recife para trabalhar, estudar e viver. Os caminhos anunciados pelo Governo Federal, especialmente sob a condução do ministro Rui Costa, configuram um grave equívoco político e administrativo. Essa estratégia não resolve a situação do metrô — ao contrário, tende a agravar ainda mais o caos existente.

Alertamos, com extrema responsabilidade, que o risco iminente de um acidente grave, inclusive com vítimas fatais, foi praticamente anunciado nesta tarde, diante da opção por soluções improvisadas, material rodante sucateado e pela transferência da responsabilidade pública para o setor privado. Tratar um sistema essencial como o metrô do Recife dessa forma é uma irresponsabilidade com a vida da população usuária.

Reafirmamos que continuaremos lutando por um sistema metro-ferroviário que garanta o ir e vir da população com segurança, sob o comando do governo federal e com tarifa zero.

Luiz Soares de Oliveira

Presidente do SINDMETROPE”.

Acordo

Os governos federal e de Pernambuco fecharam, nesta terça-feira (16), um acordo de cooperação técnica para a transferência da gestão do Metrô do Recife ao Estado, que deve acontecer ainda este mês, com posterior concessão da operação à iniciativa privada. O acordo prevê o repasse de R$ 4 bilhões da União para a operação nos cinco primeiros anos após a assinatura do contrato de concessão, que terá duração estimada de 30 anos.

O governo federal afirmou, na ocasião, que não haverá aumento de tarifa e que os empregos dos trabalhadores da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), em Pernambuco, serão preservados.

Metrô acumula problemas

O Metrô do Recife tem enfrentado uma série de problemas operacionais nos últimos meses, incluindo greves, paralisações técnicas e falhas estruturais recorrentes, que vêm impactando diretamente mais de 160 mil passageiros por dia.

No início de novembro, o Sindicato dos Metroviários de Pernambuco (Sindmetro-PE) deflagrou uma greve por tempo indeterminado, após assembleia realizada no dia 30 de outubro, motivada por um incêndio em um trem da Linha Centro no dia 25 de outubro, que interditou o ramal Camaragibe por cinco dias consecutivos.

A mobilização manteve todas as 36 estações do sistema fechadas por pelo menos três dias. Durante a greve, cerca de 170 mil usuários ficaram sem metrô, forçando muitos a recorrer a ônibus e serviços por aplicativo, em meio a reclamações pelo sucateamento e pela falta de investimentos no sistema.

Além de falhas e greves, o metrô também deixou de operar aos domingos desde 2024 como parte de uma estratégia para liberar janelas maiores de manutenção.

