Metrô do Recife: usuários na esperança de dias melhores com transferência de gestão para governo de Pernambuco

Reportagem do Diario foi até a Estação Central do Metrô do Recife para ouvir os usuários, nesta quarta (17), dia seguinte ao anúncio do repasse de R$ 4 bi por parte do Governo Federal ao Estadual

Usuários do Metro do Recife na expectativa de melhoras sistema (Rafael Vieira/DP)

Usuários do Metrô do Recife têm posições diversas sobre a transferência da gestão do sistema para o Governo de Pernambuco, medida que antecede o processo de concessão do transporte metroviário à iniciativa privada.

O processo ganhou um novo capítulo nesta terça-feira (16), quando o Governo Federal anunciou o repasse de R$ 4 bilhões ao executivo estadual a fim de implementar melhorias no sistema.

Em comum, os usuários compartilham o desejo de poder contar com um melhor serviço e uma estrutura que ofereça mais conforto e segurança nos deslocamentos no dia a dia. Mesmo que provisória, a transferência da gestão para o governo estadual foi bem vista.

A reportagem do Diario de Pernambuco foi até a Estação Central do Metrô do Recife e conversou com os usuários, na manhã desta terça-feira (17).

Silvia Azevedo, de 51 anos, mostrou uma posição firme contra o repasse do serviço à iniciativa privada. “A privatização no país não funciona e acaba prejudicando a população”, pontuou.

“Estão dando incentivo para o Estado melhorar para depois privatizar. Eu não acredito que isso vá ser bom”, opinou, defendendo a permanência da gestão federal do metrô ou a transferência, em definitivo, para o estadual.

Nelson Pedro de Lima, de 71 anos, avalia a transferência de forma mais positiva, mas com a gestão do executivo de Pernambuco. “Eu creio que vai ter uma melhorada. Ficando com o governo do Estado, que está mais próximo das coisas, pode funcionar melhor”, afirmou.

Outros usuários apostam que as mudanças na gestão do metrô precisam trazer resultados práticos e imediatos para melhoria dos serviços. É o caso de Elton Rodolfo de Mello Pereira, de 43 anos.

“Se essa passagem vier para melhorar a administração, com mais metrôs, mais horários, aí vale a pena. Se não, não muda nada”, disse.

“Se for para melhorar para o povo, tudo bem. Mas expectativa mesmo eu não tenho”, concorda Nailton Araújo, de 48 anos.

Os problemas

O que é unânime na avaliação dos usuários sobre o transporte metroviário no Grande Recife são as reclamações a respeito dos atrasos frequentes, intervalos irregulares entre as viagens, superlotação e desconforto nos trens, especialmente nos horários de pico, além das falhas mecânicas recorrentes.



