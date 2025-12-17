Confira as intervenções previstas no Metrô do Recife sob a gestão do governo estadual

As mudanças no Metrô do Recife fazem parte de um Acordo de Cooperação Técnica, que viabiliza uma Parceria Público-Privada (PPP) com investimento federal de R$ 4 bilhões nos primeiros cinco anos

As mudanças no Metrô do Recife fazem parte de um Acordo de Cooperação Técnica (RAFAEL VIEIRA/DP)

A reestruturação da rede metroferroviária da Região Metropolitana do Recife anunciada, nessa terça-feira (16), pelos Governos Federal e Estadual, contará com a aquisição de 18 novos trens, quatro Veículos Leves sobre Trilhos (VLTs) e a reforma nas 37 estações do sistema.

As mudanças fazem parte de um Acordo de Cooperação Técnica, que viabiliza uma Parceria Público-Privada (PPP) com investimento federal de R$ 4 bilhões nos primeiros cinco anos.

Segundo o governo federal, o projeto visa a transferência de ativos da CBTU para a gestão estadual, com posterior concessão da operação à iniciativa privada, com duração de 30 anos.

Conforme o governo federal e o governo estadual, as principais intervenções previstas são:

Compra de 18 novos trens e quatro novos veículos leves sobre trilhos (VLTs);

Incorporação de 11 trens, adquiridos ou transferidos de outras praças de operação da empresa, para ampliar a oferta de transporte;

Substituição de dormentes e conserto de trilhos nos trechos mais críticos;

Melhorias na rede elétrica para aumentar a segurança dos usuários e reduzir falhas.

As reformas nas estações terão investimento inicial de R$ 57 milhões, que serão destinados à recuperação de coberturas e serviços de segurança e conforto.

Além disso, haverá a abertura de consulta pública via BNDES para "iniciar a escuta da sociedade sobre o ato de concessão do equipamento", segundo o governo estadual.

O sistema possui 71,4 km de trilhos e transporta diariamente entre 160 mil e 180 mil passageiros.

Segundo o governo federal, o processo de modernização garante que não haverá aumento de tarifa e que os empregos dos trabalhadores da CBTU, em Pernambuco, serão preservados.

Já para o governo estadual a assinatura do termo permite organizar um cronograma com segurança jurídica e diálogo com órgãos de controle para viabilizar a integração com outros modais.

Novos ônibus

Além das mudanças na Rede Metroferroviária da Região Metropolitana do Recife, a governadora Raquel Lyra anunciou a aquisição de 100 ônibus elétricos equipados com ar-condicionado para o Grande Recife.

Os veículos serão comprados com recursos repassados pela União ao Estado, que ficará responsável pela execução da compra e pela operação das novas linhas.

Segundo o Governo de Pernambuco, os novos ônibus têm como função reforçar o sistema de transporte e oferecer maior conforto aos passageiros.

"O recurso será repassado ao Estado, nós vamos comprar esses ônibus e colocá-los em funcionamento, reforçando o sistema", afirmou a Raquel Lyra.

