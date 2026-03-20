Raimundo Carrero, criador da Perna Cabeluda, fala sobre 'O Agente Secreto': "É Oscar, meu bem"

Escritor Raimundo Carrero (Foto: Marina Torres/DP Foto)

“Pernambuco tem uma dança que nenhuma terra tem, é frevo, meu bem”, diz Capiba na bela letra da música que exalta o barulhento ritmo que mistura maracatu e capoeira. Agora, neste momento em que se exalta freneticamente o filme do genial Kleber Mendonça Filho “O Agente Secreto”, que saiu incólume do prêmio Oscar, da Academia Internacional de Cinema, dos Estados Unidos, poderíamos frevar dançando, cantando, lutando, Pernambuco tem uma um prêmio que nenhuma terra tem é um Oscar, meu bem?

Não ganhou. Não importa. Que importa? Hoje o mundo inteiro está exaltando este filme magnífico no rock, no jazz e no blues, no reggae, mambo, ou qualquer outro ritmo, acompanhando as imagens ternas e belas de um Recife que encanta os olhos, emociona os nervos, enriquece e aquece o coração. Bandas, orquestras e conjuntos...

Tudo com a presença marcante Wagner Moura e Tânia Maria, perecendo e muito com aquelas—mulheres exóticas – entre a cabocla e a matuta – que conheci na feira de Santo Antônio do Salgueiro e de quem tenho saudade...E muita…

Este é um Recife, me desculpem, que não aparece nos meus livros: Maçã Agreste, Minha Alma é irmã de Deus, onde vejo meninos abandonados sem camisa, pulando da ponte Duarte Coelho para as águas sujas e fétidas para as águas sujas e fétidas do Rio Capibaribe, além de uma Avenida, além de sua multidão de bêbados, doidos e engraxates, além de homens de ternos e gravatas, carregando bolsas OO7, desleixadamente, como se fosse bosta, e, no meio deles. A minha personagem Camila, sonhando com o paraíso, onde encontraria um exército de 11 mil homens. Aliás, este romance foi adaptado para um curta por Lucy Alcantara...

No fim das contas, o filme de Kléber Mendonça Filho reflete o contraponto de uma cidade linda maltratada por uma ditadura que persegue um homem cujo único pecado foi o amor pela liberdade e pela solidariedade...É Oscar, meu bem...

