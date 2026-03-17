Mais de 15 mil pessoas foram assistir à transmissão do Oscar no Cinema São Luiz

Exibição da cerimônia do Oscar 2026, que ocorreu dentro e fora do Cinema São Luiz, levou mais de 15 mil pessoas no total para torcer por 'O Agente Secreto'

Não teve Oscar para o Brasil, mas festa continuou com direito a bloco até depois da cerimônia (Foto: Crysli Viana/DP)

O Recife pode não ter trazido o segundo Oscar consecutivo para o Brasil, mas reuniu uma das maiores e efusivas torcidas. A produção da Fundarpe, responsável pelo evento, confirmou ao Diario que cerca de 15 mil pessoas compareceram à Rua da Aurora para torcer por "O Agente Secreto", onde foi montado o telão para a transmissão da cerimônia do Oscar, no último domingo (15).

Já na parte interna do cinema, foram confirmadas 944 pessoas durante a transmissão, feita através da Rede Globo a partir das 21h.

Com direito a desfile do bloco Pitombeira dos Quatro Cantos, presença dos bonecos gigantes de Kleber Mendonça Filho, Wagner Moura e Tânia Maria e ainda vários elementos da iconografia de "O Agente Secreto", como a perna cabeluda, o fusca amarelo e o orelhão.

"Muito mais importante do que a estatueta é despertar nas pessoas o orgulho de ser brasileiro, de ser pernambucano. Esse poder que a cultura tem de construir identificação e pertencimento é o essencial, mais do que o norte-americano nos valorizar ou nos reconhecer. E já reconheceu de diversas formas com esse filme", reforça Marcela Cavalcanti, produtora executiva do Cinema São Luiz. "Multidões saíram de casa à noite em um domingo para celebrar o cinema. Essa é a maior das conquistas".