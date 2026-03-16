O público faz o Oscar: Recife celebra 'O Agente Secreto' mesmo sem vitórias na premiação
Com frevo, perna cabeluda e bonecos gigantes, recifenses festejaram o longa de Kleber Mendonça Filho no Cinema São Luiz
Publicado: 16/03/2026 às 00:29
Público lotou o Cinema São Luiz para torcer pelo filme 'O Agente Secreto' no Oscar 2026 (Crysli Viana/DP Foto)
'O Agente Secreto' não ganhou nenhuma das quatro estatuetas do Oscar 2026 a que concorria, mas foi consagrado pelos recifenses como o grande vencedor da noite deste domingo (15).
Com frevo, perna cabeluda e bonecos gigantes, o público acompanhou a premiação e festejou o filme de Kleber Mendonça Filho no Cinema São Luiz, parte importante da obra.
Após a premiação, o diretor agradeceu ao Brasil e disse estar "pronto para o próximo" em mensagem publicada nas redes sociais.
'O Agente Secreto' disputava quatro categorias:
Melhor Filme Internacional: Valor Sentimental levou a estatueta.
Melhor Ator: Wagner Moura perdeu para Michael B. Jordan por 'Pecadores'.
Melhor Filme: Uma Batalha Após a Outra, de Paul Thomas Anderson, ganhou o prêmio principal.
Melhor Direção de Elenco: A categoria estreante premiou 'Uma Batalha Após a Outra'.
Veja os vencedores das principais categorias do Oscar
Melhor Elenco
O Agente Secreto – Gabriel Domingues
Pecadores (Sinners) – Francine Maisler
Uma Batalha Após a Outra (One Battle After Another) – Cassandra Kulukundis - vencedor
Hamnet: A Vida Antes de Hamlet – Nina Gold
Marty Supreme – Jennifer Venditti
Melhor Filme
Bugonia
F1: O Filme
Frankenstein
Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
Marty Supreme
O Agente Secreto
Pecadores
Sonhos de Trem
Uma Batalha Após a Outra - vencedor
Valor Sentimental
Melhor Direção
Chloé Zhao – Hamnet
Joachim Trier – Valor Sentimental
Josh Safdie – Marty Supreme
Paul Thomas Anderson – Uma Batalha Após a Outra - vencedor
Ryan Coogler – Pecadores
Melhor Ator
Ethan Hawke – Blue Moon
Leonardo DiCaprio – Uma Batalha Após a Outra
Michael B. Jordan – Pecadores - vencedor
Timothée Chalamet – Marty Supreme
Wagner Moura – O Agente Secreto
Melhor Atriz
Emma Stone – Bugonia
Jessie Buckley – Hamnet
Kate Hudson – Song Sung Blue
Renate Reinsve – Valor Sentimental
Rose Byrne – Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria
Melhor Filme Internacional
Brasil – O Agente Secreto
Espanha – Sirât
França – Foi Apenas um Acidente
Noruega – Valor Sentimental - vencedor
Tunísia – A Voz de Hind Rajab