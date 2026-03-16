Viver
CINEMA

O público faz o Oscar: Recife celebra 'O Agente Secreto' mesmo sem vitórias na premiação

Com frevo, perna cabeluda e bonecos gigantes, recifenses festejaram o longa de Kleber Mendonça Filho no Cinema São Luiz

Diario de Pernambuco

Publicado: 16/03/2026 às 00:29

Seguir no Google News Seguir

Público lotou o Cinema São Luiz para torcer pelo filme 'O Agente Secreto' no Oscar 2026 (Crysli Viana/DP Foto)

'O Agente Secreto' não ganhou nenhuma das quatro estatuetas do Oscar 2026 a que concorria, mas foi consagrado pelos recifenses como o grande vencedor da noite deste domingo (15).

Com frevo, perna cabeluda e bonecos gigantes, o público acompanhou a premiação e festejou o filme de Kleber Mendonça Filho no Cinema São Luiz, parte importante da obra.

Após a premiação, o diretor agradeceu ao Brasil e disse estar "pronto para o próximo" em mensagem publicada nas redes sociais.

'O Agente Secreto' disputava quatro categorias:

Melhor Filme Internacional: Valor Sentimental levou a estatueta.

Melhor Ator: Wagner Moura perdeu para Michael B. Jordan por 'Pecadores'.

Melhor Filme: Uma Batalha Após a Outra, de Paul Thomas Anderson, ganhou o prêmio principal.

Melhor Direção de Elenco: A categoria estreante premiou 'Uma Batalha Após a Outra'.

Veja os vencedores das principais categorias do Oscar

Melhor Elenco

O Agente Secreto – Gabriel Domingues

Pecadores (Sinners) – Francine Maisler

Uma Batalha Após a Outra (One Battle After Another) – Cassandra Kulukundis - vencedor

Hamnet: A Vida Antes de Hamlet – Nina Gold

Marty Supreme – Jennifer Venditti

Melhor Filme

Bugonia

F1: O Filme

Frankenstein

Hamnet: A Vida Antes de Hamlet

Marty Supreme

O Agente Secreto

Pecadores

Sonhos de Trem

Uma Batalha Após a Outra - vencedor

Valor Sentimental

Melhor Direção

Chloé Zhao – Hamnet

Joachim Trier – Valor Sentimental

Josh Safdie – Marty Supreme

Paul Thomas Anderson – Uma Batalha Após a Outra - vencedor

Ryan Coogler – Pecadores

Melhor Ator

Ethan Hawke – Blue Moon

Leonardo DiCaprio – Uma Batalha Após a Outra

Michael B. Jordan – Pecadores - vencedor

Timothée Chalamet – Marty Supreme

Wagner Moura – O Agente Secreto

Melhor Atriz

Emma Stone – Bugonia

Jessie Buckley – Hamnet

Kate Hudson – Song Sung Blue

Renate Reinsve – Valor Sentimental

Rose Byrne – Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria

Melhor Filme Internacional

Brasil – O Agente Secreto

Espanha – Sirât

França – Foi Apenas um Acidente

Noruega – Valor Sentimental - vencedor

Tunísia – A Voz de Hind Rajab

O Agente Secreto , Oscar 2026
Mais de Viver
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP