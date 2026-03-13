Diario de Pernambuco é parte da iconografia marcante do filme 'O Agente Secreto'

O Diario de Pernambuco é um dos personagens que ajudam a contar a história de 'O Agente Secreto', que concorre a quatro categorias do Oscar deste ano. Relembre outros elementos visuais que marcaram o longa

O Diario de Pernambuco é personagem de "O Agente Secreto" e marca a trama ao lado de outros elementos visuais, como a perna cabeluda, o fusca amarelo e a camisa da Pitombeira. (REPRODUÇÃO E VICTOR JUCÁ/DIVULGAÇÃO)

Entre os poderes da Sétima Arte está a capacidade de vincular simples objetos ao imaginário da ficção. Um chuveiro, por exemplo, é um elemento banal e inofensivo, mas depois de “Psicose”, a imagem da água do chuveiro apontada para a plateia significa apenas: perigo! Da mesma forma, após a comoção provocada por 'O Agente Secreto', um fusca amarelo no Recife nunca vai ser apenas um fusca amarelo, mas, sim, o “fusca de Wagner Moura”.



O Diario de Pernambuco é um dos principais elementos desta estética 'Agente Secreto', já que é no veículo que é lida a matéria icônica da Perna Cabeluda. A sequência da impressão de edições deste jornal demonstra a febre da época por ler matérias sobre o assunto. Há ainda a cena muito comentada no clímax do filme em que a folha do Diario é usada para cobrir o corpo de um personagem morto em uma perseguição.



Parte dessa escolha se deve à relação que o cineasta pernambucano tem com o jornal desde a infância, quando o impresso era uma forte presença em casa. “Minha primeira ideia de imprensa veio principalmente com o Diario, nos anos 1970”, diz Kleber. “Como o filme utiliza muito o papel, o desenho, a gravação e todo tipo de artefato para contar uma história, a presença do Diario de Pernambuco nele é simbólica, histórica e, sobretudo, narrativa”, destaca.



A imagem do fusca, em si um carro emblemático do imaginário mundial, se tornou tão marcante principalmente por ser a primeira coisa que o público vê no filme. Carro mais popular do período em que a obra se passa, 1977, o Volkswagen encantou a plateia e esteve presente durante toda a promoção de “O Agente Secreto”. E ele tem ainda um nome carinhoso de Piu Piu, ao menos foi assim que o seu proprietário real, Antoliano Azevedo (conhecido como “Totó”), se referiu a ele em uma mensagem de agradecimento postada por Kleber em suas redes sociais. “Parabéns por tudo. Piu Piu tá famoso”, escreveu.



Já a camisa da Pitombeira dos Quatro Cantos, usada pelo personagem de Wagner Moura, virou um dos maiores — senão o maior — símbolos visuais do filme. A peça é uma reprodução de um modelo dos anos de 1970 da troça e ressurgiu nas ladeiras de Olinda no último carnaval como fantasia dos foliões. O orelhão que aparece desde a primeira foto de divulgação do filme, em que Wagner Moura surge na linha com uma expressão tensa, também foi alvo de brincadeiras dentro e fora da folia.



A mais inusitada opção iconográfica, no entanto, é a fusão entre duas coisas tão díspares no imaginário pernambucano: o tubarão e a perna cabeluda. O animal, que se tornou o predador mais comentado após a onda de ataques na orla da Região Metropolitana do Recife, aparece morto logo no primeiro ato do filme e, dentro dele, é encontrada a perna que, adiante se transformará na protagonista da lenda urbana local que, hoje, é conhecida pelo mundo inteiro.

