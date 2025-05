Peruanos revoltados

/Charge: Izanio Façanha

BRASÍLIA, SEXTA-FEIRA, 2 DE MAIO DE 2025 - Nº 4.110

Leandro Mazzini

Com Equipe DF, SP e RJ

Parlamentares peruanos organizam viagem ao Brasil para discutir eventuais ações que permitam a extradição de Nadine Heredia, a ex-primeira-dama condenada por corrupção e asilada no País por decisão do presidente Lula da Silva. As tratativas já tiveram início entre deputados dos dois países. Além de considerarem uma afronta à Justiça de seu país, o grupo ficou revoltado pelo fato de Lula enviar um jato do Governo para resgatá-la, com autorização da presidente Dina Boluaerte. Eles também querem mostrar como os tentáculos judiciais da Operação Lava Jato no Peru e em outros 14 países deram resultados – com políticos e empresários corruptos condenados e presos – ao contrário do Brasil, onde delatores confessos, com provas, tiveram condenações anuladas por decisões monocráticas de ministros do STF. Uma missão brasileira a Lima também não está descartada. Deputados e senadores esperam também pela boa vontade do chanceler Mauro Vieira de comparecer ao Congresso para prestar esclarecimentos. O episódio de intromissão do Brasil causou mal-estar no corpo diplomático de dezenas de países.

Poder do blocão

O deputado Ricardo Barros (PP-PR), ex-líder dos governos FHC, Lula, Dilma Rousseff e Jair Bolsonaro, foi o maior beneficiado com a Federação União Progressista, que terá mais de R$ 1 bilhão de fundo partidário. Ele é o Tesoureiro Geral do Partido. O PP é a 2ª força política no Paraná, com seis deputados federais, sete estaduais e mais de 550 vereadores. Barros terá voz na indicação (ou será o indicado) para presidir o bloco.

Máscara voltou

Há tempos a Coluna vem alertando para o aumento significativo de casos da Covid-19. Na última sexta (25) a cidade de São Gabriel da Cachoeira (AM) voltou a exigir o uso de máscaras nos rostos em locais fechados pelo Decreto 07/2025. Até a publicação do decreto o município havia registrado 897 casos suspeitos com 378 diagnósticos positivos. As aulas na rede municipal também estão suspensas até 5 de maio.

Xô Malária

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, acompanha de perto alguns índices de saúde pública. O Brasil registrou redução de 28,6% de casos de malária entre janeiro e março de 2025 (25.473 casos), comparado ao mesmo período do ano anterior (34.807 registros). A malária afeta principalmente as áreas com maior vulnerabilidade social – 99% dos casos estão concentrados na Região Amazônica.

Crianças no açaí

Uma sombra paira sobre a COP30 e a proposta do Pará de tornar o açaí protagonista, pela capacidade de geração de renda na floresta com baixo impacto ambiental. É que o Governo ainda não anunciou solução para o problema do trabalho infantil. A questão é encarada como cultural quando deveria ser questão de honra colocar a criança na escola e oferecer alternativa tecnológica para colheita sem usar as mãos das crianças.

Clima e negócios

A 2ª edição da Brazil Climate Investment Week, maior e principal evento especializado em investimentos e soluções para o clima e a natureza no Brasil, será realizada de 5 a 7 de junho em São Paulo. O encontro é organizado pela Converge Capital e pela Capital for Climate. O evento reunirá os principais empresários e investidores do mercado financeiro e deve movimentar US$ 5 bilhões em projetos para agenda climática.

ESPLANADEIRA

#Orquestra Contemporânea Brasileira inaugura novo núcleo em Fortaleza. #99Pay ultrapassa R$ 3 bilhões em empréstimos pessoais. #Pavilhão Brasil na Expo 2025 Osaka ultrapassa marca de 100 mil visitantes. #Michel Provost lança livro "E o canto das baleias azuis tornou-se mais grave”, pela Lema Publicações. #Prime Energy anuncia ampliação de escritório em Juiz de Fora. #Sebrae Startups Report 2024 : Nordeste se consolida como polo emergente de inovação.