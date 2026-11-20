Pauta da reunião do diretório estadual está focada em planejamento estratégico para 2027, 2028. Desde já, Carlos Veras ressalta: "Nós somos oposição, não tem mudança de posicionamento"

Carlos Veras, presidente do PT em Pernambuco, comandará reunião do diretório estadual no próximo dia 12 (Ruan Pablo/Acervo DP)

A primeira reunião do diretório estadual do PT de Pernambuco após as eleições está marcada para o próximo dia 12. Vai ser a última do ano também e ocorrerá após ter sido ventilada recentemente a possibilidade de Doriel Barros assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), caso a governadora reeleita Raquel Lyra decida indicar um nome do PV - que integra a Federação Brasil da Esperança, composta por PT-PCdoB-PV - para seu secretariado.

Ainda que, em conversas reservadas, isso tenha gerado um zum-zum-zum, acompanhado de expectativas de petistas sobre eventual posição formal do partido a respeito, o tema não está em pauta. “Não foi solicitado por nenhuma força política esse ponto de pauta. Até porque nós somos oposição, não tem mudança de posicionamento”, pondera, à coluna, o presidente estadual da legenda, Carlos Veras. Ele reforça: “Não tive nenhuma solicitação de decidir se a nossa bancada é situação ou oposição, até porque nós fomos eleitos na oposição”.

A reunião, ele explica, “do nosso diretório é a reunião de balanço”. Vai ser ainda oportunidade para confraternizar. “Porque o PT saiu grande dessa eleição de Pernambuco, para a gente poder discutir os nossos desafios e planejar o futuro”, pontua o deputado federal em sinal de que o planejamento será o principal tópico no radar. O encontro deve marcar nova etapa do fortalecimento partidário, com ênfase na preservação da autonomia.

Há um sentimento latente entre membros da sigla de que, em muitos casos, é preciso fechar posição de forma que ela seja seguida por todos. Isso remete ao futuro. Há quem fale em “não mais deixar mais pontas soltas” como já foi outrora. O planejamento estratégico mira 2027, 2028. E isso deve implicar mudar condicionamentos antigos.



“Vamos conversar, porque precisamos construir candidaturas fortes a prefeito, a vereadores, a vice-prefeitos e candidaturas que tenham compromisso com o PT”, advoga Veras. E adverte: “Porque o PT não é barriga de aluguel para as pessoas se elegerem pelo PT e, na hora das eleições para a Câmara Federal e a Assembleia Legislativa, você não poder contar com os vereadores, você não poder contar com os gestores do PT”.

No pleito deste ano, parte do PT se alinhou ao projeto da governadora; em alguns casos, de forma explícita. É também esse movimento na direção da aliança adversária que motiva um ajuste de rota agora. “Então, você tem que fazer parte de um projeto político”, conclui Veras em sinal do que estará na pauta.

“Somos oposição”

Ao ressaltar o “somos oposição” como ponto já pacificado internamente, Carlos Veras analisa: “É como eu sempre digo: ´Se o povo de Pernambuco quisesse que a gente fosse governo, tinha eleito nosso candidato ao governador. Não elegeu. Nós somos oposição, porque fomos eleitos na oposição´”.

Voz da maioria



Se tudo isso vai ser debatido, avaliado e construído em conjunto, o presidente estadual do PT cuida de ponderar o seguinte: “Eu sou só o presidente, eu só coordeno. E, ali, executo a vontade da maioria. O que for decidido pela maioria será o que Carlos Veras vai cumprir, e vai atuar para que seja cumprido por todo o corpo partidário”.

Alívio fiscal

O Sebrae/PE colocou na agenda do Governo do Estado e dos municípios uma proposta para ampliar a regularização fiscal dos Microempreendedores Individuais (MEIs). Por meio da iniciativa Pernambuco MEI em Dia, a instituição defende que Estado e prefeituras avaliem a possibilidade de perdoar débitos de ICMS e ISS, respectivamente, que não foram contemplados pela recente medida federal de regularização.

MEIs em dia



A proposta foi encaminhada, neste mês, ao Governo de Pernambuco e à Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe). O objetivo é permitir aos empreendedores a recuperação fiscal e acesso a crédito, mercados e compras públicas. Dos 532,5 mil MEIs registrados em Pernambuco em julho deste ano, mais de 355,5 mil estavam inadimplentes, o equivalente a 66,77% do total. As conversas já estão em andamento.



