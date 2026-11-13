Raul Henry vê MDB com Lula. Alinhamento nacional reforça chance de travessia do prefeito do Recife

Dos diretórios estaduais do Nordeste, só o Rio Grande do Norte não apoiou a reeleição do presidente Lula. Isso, aos olhos do dirigente estadual, fortaleceu internamente o partido, que deve colaborar com a governabilidade do quarto mandato do petista. Essa posição é aferida para decisão de Victor Marques

Presidente do MDB-PE, Raul Henry vê compromisso do partido nacionalmente com a governabilidade (Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados)

“Para a gente do Nordeste, a vitória do presidente Lula fortaleceu o partido e setores do MDB que o apoiaram”. A avaliação é do presidente do MDB em Pernambuco, Raul Henry. Dos diretórios do Nordeste, só o Rio Grande do Norte não apoiou a reeleição do petista. À coluna, o dirigente estadual reforça: “O MDB é alinhado com Lula e acho que tem um compromisso com a governabilidade, vai participar desse processo”. A avaliação de Henry, referente ao plano nacional, representa, por tabela, um elo a mais com a possível travessia do prefeito do Recife, Victor Marques, para a legenda. Motivo: se há um pré-requisito que o gestor da Capital anda colocando para um movimento de troca partidária, é que isso precisa levar em conta um alinhamento nacional.

No plano de atravessar para as hostes emedebistas, então, essa variável estaria contemplada. “Acredito que o MDB vai participar de ministérios, de votações em plenário. Vai ser um período difícil, de ajuste fiscal, o governo vai precisar tomar medidas de reforma do judiciário. O governo vai precisar ter maioria sólida”, vaticina Raul Henry. Tanto Victor como Henry evitam antecipar o debate local, que visa a 2028 e já se desenrola nos bastidores. No entanto, se não bota o carro na frente dos bois sobre eventual filiação do prefeito, Raul também não oferece óbice. Ao contrário, quando indagado realça a relação de confiança latente, ponderando, no entanto, que um ingresso de Victor no MDB passaria por uma benção de João Campos, que se encontra, em Brasília, nos últimos dias, debruçado sobre o avanço da federação do PSB com o PDT.

Nesta quinta-feira (12), o Diretório Nacional do PSB aprovou, por unanimidade, o início da formação de uma federação com o PDT e autorizou a Executiva Nacional a dar encaminhamento ao diálogo, com a possibilidade de inclusão de outras legendas do campo progressista. À coluna, um socialista, em reserva, pondera que “a bola, agora, está com o PDT" no sentido de formalizar a união. E acrescenta: “João não ia chamar reunião do diretório sem ter um alinhamento com Carlos Lupi”.

A proposta de federação esbarrou em resistência da senadora eleita Marília Arraes e a insatisfação externada por ela suscitou rumores de que ela também poderia migrar para o MDB. No entanto, tanto aliados dela, como lideranças mais ligadas a João Campos, observam que, pela lógica que rege os movimentos da pedetista, o grau de liberdade que ela espera para, eventualmente, traçar um projeto majoritário próprio estaria comprometido, caso Victor realmente se filie à legenda. Ou, dizem, ela teria que fazer uma migração alinhada aos planos dele.

Prazo e pressa



Após o PSB aprovar, ontem, o início de federação com o PDT, fontes que acompanham as articulações nos bastidores relatam que a construção dos pedetistas com Avante, Solidariedade e PRD já não estaria tão fluída. E há pressa. No PSB, se alerta que o poder judiciário entra em recesso no dia 19 e quem pode ficar sem fundo partidário e tempo de TV é o PDT.

Prontidão



Se houver possibilidade de incorporação de outras legendas, segundo um socialista presente na reunião, isso teria que ser deliberado em congresso do partido. Ficou definido que, se for para incorporar, em 48 horas, o congresso é convocado.

Aritmética

Outro ponto realçado, nas coxias, após reunião do diretório nacional do PSB foi o de que, “pelo raciocínio lógico, o comando da federação fica com o PSB”. “É claro que fica com o PSB e (Carlos) Lupi sabe disso”, avalia um integrante do ninho socialista, pontuando, no entanto, que João Campos está muito tranquilo sobre isso”. O PSB fez 15 deputados federais. O PDT fez 6, mas aprovou ingresso em federação com Solidariedade (2), Avante (5) e PRD (5). Juntas, as 4 siglas reuniriam 18 deputados federais.

Só observo

Após o Diretório Nacional do PSB aprovar, por unanimidade, o início da formação de uma federação com o PDT, a senadora eleita Marília Arraes, em nota, na noite desta quinta-feira (12), informou que irá se pronunciar publicamente sobre o assunto "somente após a conclusão de todo o processo de discussão partidária interna". No texto, registrou ainda que, agora, "sua prioridade é estruturar sua atuação no Senado Federal, organizando o trabalho e as pautas que irão nortear seu mandato, com o compromisso de representar os pernambucanos e honrar os compromissos assumidos com a população de seu Estado, do Nordeste e do Brasil".