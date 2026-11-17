O Republicanos tem dois ministérios no radar para o quarto mandato. Encarregado de avançar com as articulações, Edinho Silva foi à mesa com Marcos Pereira. SRI é considerada "coração do governo" e petistas defendem que seja mantida com nome da sigla

Silvio Costa Filho, presidente do Republicanos em Pernambuco, que é líder da maioria na Câmara (Rafael Vieira/DP Foto)

O Republicanos, partido do deputado federal Silvio Costa Filho e também do presidente da Câmara Federal, Hugo Motta, tem no radar ocupar dois ministérios no quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A demanda já foi posta ao presidente nacional do PT, Edinho Silva. Se cumpriu agenda fora do País nos últimos dias, o chefe do Planalto deixou o dirigente nacional do partido encarregado de avançar nas conversas com as siglas aliadas. Edinho tem sondado e realizado auscultas.

Foi à mesa, por exemplo, com Marcos Pereira, presidente nacional do Republicanos. Quem acompanha as tratativas tem realçado duas variáveis em jogo: uma é que a Secretaria de Relações Institucionais (SRI) para a qual Silvio fora cotado inicialmente é vista como o “coração do governo” e haveria intenção do PT de mantê-la sob seu guarda-chuva; a outra é que não está descartada a volta parlamentar pernambucano à pasta de Portos e Aeroportos.

Silvio fora sondado para SRI ainda antes de deixar o comando do ministério. Agora, quando voltou a ter o nome ventilado para a missão, não teria oferecido obstáculos a assumir o desafio. Líder da maioria na Câmara dos Deputados, que inclui quase 300 parlamentares, o pernambucano é ainda muito próximo a Hugo Motta e está debruçado sobre as articulações da reeleição do presidente.

Optar por um nome do centrão à frente da SRI seria renovar o formato adotado no terceiro mandato. A ideia, originalmente, em discussão seria incorporar um representante do bloco à estrutura de articulação política sob a lógica de quebrar a hegemonia da esquerda nessa área. Agora, se ventila até o nome do próprio Edinho para a SRI, o que geraria uma permuta com José Guimarães, atual titular.

Há quem advogue que isso seria “manter a receita do terceiro mandato”. No entanto, um tópico que foi levado à pauta nos últimos dias é que o governo, agora, “vai cobrar a fatura dos ministros”. Em outras palavras, se o partido possui 41 parlamentares, para citar o exemplo do Republicanos, esses votos passarão a ser cobrados.

Silvio, por sua vez, segue como vice-presidente da Frente Parlamentar Mista de Portos e Aeroportos, além de dispor de bom trânsito com o setor. Na pasta, foi sucedido por Tomé Franca, que é aliado de primeira hora e, inclusive, acompanhou a apuração ao lado do presidente Lula, em São Paulo. Ampliar a superfície de contato com siglas do centrão é necessário, ao governo, para garantir uma base de sustentação após a direita formar uma maioria congressual; e atender a demanda do Republicanos faz parte dessa construção, assim como adubar a relação com Hugo Motta.

Cobrança da fatura



Há partidos, nas coxias, fazendo comparativos atualmente entre o volume de votos que entregavam e a quantidade de ministérios distribuída a outras siglas com menos votos à disposição do governo. Daí, que o Planalto tem levado à pauta a necessidade de cobrar, a partir de agora, a fatura das siglas que estiverem no comando de pastas na Esplanada.

Outro plano



Entre os nomes do centrão que também apareceram ventilados para a Secretaria de Relações Institucionais (SRI), está o de Dr. Luizinho (PP-RJ), mas governistas asseguram que o plano dele é concorrer à presidência da Câmara Federal, sucedendo Hugo Motta. E isso inclui permanecer na liderança da sigla até Hugo terminar o próximo mandato de presidente da Câmara, caso seja reeleito.

Permuta



Com o nome de Edinho Silva sendo citado para Secretaria de Relações Institucionais (SRI), nas coxias, circula que uma hipótese seria José Guimarães, que não disputou eleição a pedido e permaneceu na chefia da pasta, assumir a presidência nacional do PT.

Balança 1



Nas contas que se faz envolvendo os espaços ocupados pelos partidos na Esplanada, em conversas reservadas, há quem pontue o seguinte: “O PSD entregava menos votos e tinha Agricultura, Minas e Energia e Pesca. O PP entregava mais votos e só tinha Esporte”. Ainda nos cálculos de aliados do Planalto, se registra que o PSB começou o governo com três ministérios (Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Justiça e Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte) e fez 15 deputados federais no pleito deste ano.

Balança 2



Parlamentares ainda comparam: “O União Brasil tinha Turismo, Comunicação e Desenvolvimento Regional (Waldez Goés é indicado por Davi Alcolumbre na cota do União Brasil). Também superfaturaram demais”.

