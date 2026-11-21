Na última quinta-feira (19), o próprio chefe do Planalto advertira: "Quem senta na cadeira antes, cai antes de sentar". Postura de auxiliares e nomes ventilados para Esplanada parece se alinhar com a tese

O presidente Lula diz não ter pressa, mas Edinho Silva avançou nas sondagens (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Uma expectativa de que, até a semana que vem, as pedras se movam é até externada, nas coxias, por fontes que figuram no entorno de ministros ou de nomes cotados para integrarem a Esplanada dos Ministérios. Mas as apostas, nos últimos dias, passaram a se limitar a isso. Da semana passada para cá, um zum-zum-zum mais intenso nos bastidores sobre iminentes indicações parece ter cedido lugar a um silêncio quase generalizado.

“Não vou falar sobre isso”, pontua um. “Tudo parado, mas todo mundo se movimentando”, despista outro, ao ser indagado se houve avanço nas articulações. “Nesse momento, a única pessoa que não pode falar é quem pode, de repente, ser confirmado, ou não”, pondera outra fonte que acompanha o desenrolar das costuras de perto.

A postura comum a quem pode ser titular no Lula 4 parece refletir a leitura feita pelo próprio chefe do Planalto, na última quinta-feira (19), durante cerimônia de assinatura do decreto que regulamenta a escala 5×2 de trabalho, extinguindo a 6×1. “Quem senta na cadeira antes, cai antes de sentar”, advertiu o petista.

Pernambuco tem representação significativa na Esplanada: Luciana Santos (Ciência e Tecnologia), André de Paula (Agricultura), José Múcio Monteiro (Defesa), Wolney Queiroz (Previdência Social), Frederico de Siqueira Filho (Comunicações), além de Jorge Messias (AGU) e Tomé Franca (Portos e Aeroportos). Para a última pasta, aparece cotado o nome do deputado federal Silvio Costa Filho, que se encontra em viagem. Também está viajando o presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, que, no entanto, já foi à mesa com Edinho Silva, presidente nacional do PT.

Se o presidente Lula verbaliza não ter pressa para definir a nova composição ministerial, nos bastidores, o dirigente nacional do PT ficou encarregado de avançar nas conversas com aliados enquanto Lula cumpria agenda fora do País. Silvio Costa Filho já foi sondado para a assumir a Secretaria de Relações Institucionais (SRI).

Na condição de quem já foi titular de Portos, o nome dele é dos poucos do Republicanos mais alinhados ao presidente, caso também de Hugo Motta, mandatário da Câmara Federal. Titular do MCTI, Luciana Santos é afeita à descrição. Para a pasta dela, surgiu ventilado o nome do ex-prefeito do Recife, João Campos, de quem é aliada de primeira hora. Na quinta-feira (19), em entrevista ao SBT News, a deputada federal Tabata Amaral, esposa do socialista, indagada sobre a formação ministerial, preferiu dizer que “quaisquer perguntas sobre ministérios quem pode responder é só ele (Lula)”.

Mas observou o seguinte: “O que sempre respondo é que o PSB e o PDT, diferente de outros partidos, ali, mais de centro, até do centrão, não entra em leilão. Nos bastidores, você vai ver muito partido falando: ‘A gente quer tantos ministérios, porque temos tantos deputados’. E, na prática, esses deputados nem apoiam os projetos do governo”.

Na esteira, admitiu que o PSB tem “dois grandes quadros, que são o João e o (Geraldo) Alckmin, mas quem realmente define é o presidente Lula”. O PCdoB, desde que o PT subiu a rampa do Planalto, não ficou sem ocupar espaço na Esplanada dos Ministérios. Agora, se fala, nos bastidores, haver intenção da deputada federal Jandira Feghali de ocupar cota da legenda.

Entretanto, considerando que Luciana é a presidente nacional, uma acomodação, naturalmente, passa por ela e por sua benção. Outro nome, de indicação unânime, da bancada de 43 deputados federais do partido, é André de Paula. Considerando que o PSD mantenha a vaga, que os deputados estejam representados, ele tem chance elevada de permanecer, levando em conta ainda o aval que o presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, sinaliza internamente a seu nome.

“No momento oportuno, essas coisas vão se definir”, contemporiza, à coluna, uma fonte governista, na mesma linha de privilegiar o silêncio para não ver a cadeira, em jogo, virar antes de Lula confirmar.

Priscila assume



Até o próximo dia 28, quem estará à frente do Governo de Pernambuco é Priscila Krause. A governadora Raquel Lyra transmitiu o comando do Executivo estadual a ela. Entre 20 e 28, Raquel estará fora do País. Participa do Encontro de Altas Autoridades, promovido pela Fundação Lemann, na Universidade de Zurique, na Suíça. Ela também vai à Inglaterra, onde terá atividades de formação em Gestão Pública na Universidade de Oxford.

De véspera



De uma fonte da coluna, sobre as movimentações em torno de trocas partidárias, já visando a 2028: “Não se comeu nem o peru de Natal do fim da eleição e já estão falando na próxima”.

Pensando bem



Diante das resistências oferecidas, inicialmente, por Marília Arraes à federação entre PDT e PSB, integrantes desse mesmo conjunto ponderam que o PDT “seria uma sigla natimorta”, caso a composição não prosperasse e que, até para Marília conduzir costuras rumo a 2028, ia ser ruim. “Quando você pensa no partido de forma organizada, a legenda precisa ter fundo partidário, tempo de televisão, de rádio, tem que ter vida. Como ela ia atrair as pessoas sem isso?”, questiona uma fonte em reserva, pontuando que foi bom para ela acatar.

