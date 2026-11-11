"Temos que brigar no Senado e não na Câmara", avaliam membros do PL

Dividido sobre apoiar ou não a reeleição de Hugo Motta, o partido se reúne no Centro Empresarial Brasil 21, nesta quarta-feira (11), às 11h, em busca de um consenso. Deputados argumentam que arena para impeachment de ministro do STF é a Casa Alta

Eleição para presidência da Câmara Federal divide PL, que reúne parlamentares, nesta quarta-feira (11), em busca de um consenso (Bruno Spada / Câmara dos Deputados)

Se há um consenso entre integrantes do PL, no legislativo, hoje, é o de que o partido saiu “muito fortalecido” do processo eleitoral, com as maiores bancadas no Senado e na Câmara Federal. O outro ponto do qual não se discorda internamente é o de que “quem vai resolver o impeachment (de ministros do Supremo Tribunal Federal) é o Senado, e não a Câmara”. Em outras palavras, nas hostes da legenda, presidida nacionalmente por Valdemar Costa Neto, se admite que isolar o PL no parlamento não é missão fácil. Mesmo assim, há uma ala ponderando que é preferível disputar espaços de comando em sete comissões, além de cargos na Mesa Diretora do que “lançar uma candidatura à presidência da Câmara para perder”.

É mais estratégico, advoga um parlamentar à coluna, “salvar espaços” em colegiados, sob o risco de terminar isolado e “perder força dentro da Câmara”. Esse raciocínio não desconsidera uma das principais bandeiras da campanha presidencial de Flávio Bolsonaro e do grupo bolsonarista, que é pautar impeachment de ministros STF. Mas aponta que a arena ideal para levar essa pauta adiante é a Casa Alta.

“Quem vai resolver impeachment é o Senado, não é Câmara. Para que estar brigando?”, adverte outro parlamentar, sustentando que é melhor fazer um acordo para apoiar a candidatura à reeleição do presidente Hugo Motta, ou, no mínimo, “liberar a bancada”. A mesma fonte argumenta: “Existe uma ala que não quer entrar nessa briga ideológica. Se a gente entrar nessa briga ideológica, a gente vai se dar mal”. E reforça: “Está todo mundo cansado, os próprios bolsonaristas estão cansados. Podemos perder vagas em comissões, vaga na mesa para lançar um candidato para perder”.

Essa ala que defende um entendimento em torno de Hugo Motta é mais próxima a Valdemar Costa Neto. Interessado em evitar o isolamento do partido na distribuição de cargos, esse conjunto se opõe a deputados que resistem a apoiar o presidente da Câmara em razão da relação dele com o presidente Lula.

Valdemar passou a ser apontado como o “ponto de equilíbrio” por parlamentares no momento em que o PL precisa, na análise de alguns, “recalcular a rota” após o retrato do último pleito. No comando de 121 deputados e 28 senadores na próxima legislatura, o dirigente nacional tem sido descrito como o fiel da balança. E, em razão dessa dimensão que o PL tomou, o PT, por sua vez, oferece resistência à presença da sigla no bloco de apoio a Motta. Dividido, o PL se reúne, nesta quarta (11), na sede do partido, no Centro Empresarial Brasil 21, para chegar a um denominador comum. A conferir.

Boas-vindas



Presidente nacional do PT, Edinho Silva convocou a primeira reunião que vai juntar a bancada atual do Senado com os senadores eleitos este ano para esta quarta-feira (11). Vai ser na sede do PT em Brasília. Coube a Edinho fazer a ausculta dos partidos aliados sobre a composição ministerial do quarto mandato do presidente Lula e praticamente todas as siglas já foram ouvidas. O senador Camilo Santana é um dos senadores cotados para a Casa Civil.

Collab, mas nem tanto



Após João Campos e Marília Arraes publicarem foto juntos e em collab, informando tratativa sobre a federação consolidada pelo PDT, que deve contar com adesão do PSB, na coxias, aliados dizem não ter entendido nada. “Nenhum dos dois gostou”, retruca uma liderança que acompanha as articulações.

Entre o direito...



Os limites da liberdade de expressão, a atuação das plataformas digitais e os desafios da regulação de conteúdos nas redes sociais são o mote do livro Entre a Censura e o Algoritmo – Liberdade de expressão, redes sociais e o devido processo tecnológico, de autoria do advogado e professor Bruno Baptista. Publicada pela Editora Thoth, a obra foi lançada, nesta terça-feira (10), na sede da OAB Pernambuco, no Recife.

...e o algoritmo



A edição tem origem na dissertação de mestrado de Bruno, desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), e foi atualizada à luz da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de 2025 sobre a responsabilidade das plataformas digitais e dos decretos federais de 2026 relacionados ao tema, que deixou lições no pleito de 2026.

Estratégico para...



Entre os assuntos que o senador Humberto Costa levou à discussão em reunião da Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe), nesta terça-feira (10), estiveram a Transnordestina, o Canal do Sertão e o Ramal do Entremontes. À coluna, o petista pondera que o Tribunal de Contas da União (TCU) “começou a exigir alguns estudos, de modo que praticamente não se avançou em termos de obras físicas” no caso da ferrovia. “Mas há alternativas”, pondera.

...os municípios



Durante assembleia extraordinária realizada na sede da entidade, no Recife, a Amupe, reuniu, nesta terça (10), além de prefeitos e do senador Humberto Costa, a senadora eleita Marília Arraes, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE), Eduardo Porto, além de Manoela Alves, representante da Aliança Pernambucana pelo Fim do Racismo, vinculada à OAB-PE. A reunião foi comandada pelo presidente e prefeito de Aliança, Pedro Freitas.





