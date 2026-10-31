Para aliados, federação "neutraliza" Marília Arraes. Ela e Wolney Queiroz votam contra

Única senadora eleita pelo PDT no Brasil, em caso de a composição vingar, ela perderia o controle da sigla e isso poderia acarretar dificuldades nas próximas disputas majoritárias. O ministro, que há anos defende a união com o PSB, em solidariedade, votou contra

Defensor há anos da federação com o PSB, Wolney Queiroz, se posicionou contrário, na Convenção Nacional, em solidariedade à Marília Arraes (Valter Campanato/Agência Brasil e Rafael Vieira/DP Foto)

Há prazo até janeiro de 2027 para definição. Eventual federação precisa ser aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) antes do início da nova legislatura, o que ocorre em fevereiro próximo. Se, de um lado, o presidente nacional do PSB, João Campos, age para acelerar uma federação entre PDT e PSB, de outro, a senadora eleita Marília Arraes, presidente do PDT em Pernambuco, não esconde sua posição contrária. Foi em razão disso, inclusive, que o ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, mesmo sendo favorável à união entre as duas siglas, votou contra na reunião do diretório nacional, na última terça-feira (27).

Nos bastidores da Frente Popular, há compreensão sobre a resistência de Marília. Única senadora eleita pelo PDT no Brasil, em caso de a federação vingar, ela perderia o controle da sigla e isso poderia acarretar dificuldades nas próximas disputas majoritárias, seja 2028, seja 2030. Em outras legendas do mesmo campo, se faz uma leitura, em conversas reservadas, de que o efeito imediato de uma federação seria “neutralizá-la” para as próximas corridas eleitorais.

Em função disso, Marília estaria contando com o tempo exíguo para trabalhar em favor de uma saída que não a torne refém de decisões de outras siglas em um futuro próximo. Em solidariedade à Marília, o discurso de Wolney Queiroz, na Fundação Leonel Brizola, no Rio de Janeiro, sinaliza para essa preocupação. Defensor da federação com o PSB durante anos, o auxiliar do presidente Lula começou, argumentando o seguinte: “Nós conseguimos trazer a companheira Marília para o PDT. Fizemos uma campanha bonita, ela se elegeu senadora da República, numa construção nossa. Há muito tempo que eu cortejava, digamos assim, para ela vir para o partido. Você foi totalmente aberto. Ela, hoje, preside o partido lá. Então, eu não me sinto no direito de discordar dela”.

De larga interlocução com Carlos Lupi, presidente nacional do PDT, Wolney, ao arrematar sua fala, foi taxativo: “Hoje, eu disse a ela: ´Você é presidente estadual, senadora da República, recém-eleita. Portanto, você tem legitimidade para indicar o caminho que o PDT deve falar na direção nacional´. Então, a posição de Marília contra a federação do PSB é essa que eu partilho, hoje, por essas razões”.

As posições da ala pernambucana foram externadas, durante a Convenção Nacional, quando eventuais federação, fusão ou incorporação partidária foram à pauta. No encontro, ficou aprovada a resolução que delega à Executiva Nacional o poder para avançar com as negociações com outras siglas, sendo a preferência pela federação com o PSB, segundo sinalizou o próprio Lupi.

O sentimento comum é de que Marília quer ter um partido para construir seu caminho e não ficar dependendo das decisões dos socialistas, presididos nacionalmente por João Campos. Wolney e Marília são votos vencidos, mas há prazo até janeiro para as pedras serem movidas nesse tabuleiro, tanto por ela como por João.



Mudança de Temperatura

No PDT, se apostava na eleição de Juliana Brizola para o Governo do Rio Grande do Sul e na reeleição de Leila do Vôlei para o Senado, no Distrito Federal. O resultado não foi o esperado. Presidente nacional da sigla, Carlos Lupi, que sempre resistiu à federação, agora, reconhece, diante de correligionários, que a sobrevivência é desafiadora.

Em solidariedade

Até pouco tempo, só o ex-governador de Alagoas, Ronaldo Lessa, e o ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, defendiam a federação abertamente em reuniões do diretório nacional do PDT em duros embates. Agora que Marília Arraes se elegeu senadora, em solidariedade a ela, o correligionário pernambucano votou contra a composição com o PSB. "Votou contra, mesmo sendo a favor", realça uma fonte que defende a causa da senadora eleita.

Assino embaixo



“Porque, veja, começamos a construir o partido, agora, com a vitória para o Senado. E eu, agora, já dizer: ´Não, eu acho que a gente deve federar com o PSB´. Então, eu lutei muito por essa federação com o PSB, mas, hoje, eu me submeto à decisão de Marília”, justificou Wolney, ainda em seus argumentos, na Convenção Nacional.



Termômetro

Um dos nomes do PT ventilados para concorrer à Prefeitura do Recife em 2028, o deputado estadual João Paulo festeja, neste sábado (31), seus 74 anos e sua reeleição para Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe). O convite não foge ao tom político, ao enumerar os motivos para reunir os amigos: “Vamos comemorar o aniversário e a reeleição na Alepe, a vitória do nosso presidente Lula e também os seus 81 anos de vida e resistência!”. Vai ser no Frege, às 16h.

Primeira ...

A senadora Teresa Leitão, líder do governo no Senado, foi a primeira pessoa viva condecorada com o Colar Pedro Jorge, honraria criada pela Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR) para homenagear personalidades que contribuíram para o engrandecimento do Ministério Público Federal. A parlamentar recebeu a homenagem, nesta quinta-feira (29), durante a abertura do 41º Encontro Nacional dos Procuradores da República (ENPR), realizado na Costa do Sauípe, na Bahia.



...homenageada viva

A homenagem reconhece a iniciativa de Teresa, de garantir a inscrição do nome do procurador da República Pedro Jorge de Melo e Silva no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria, através do Projeto de Lei 3.663/2023. Antes da homenagem à senadora, a condecoração havia sido concedida apenas a próprio procurador, in memoriam. Da Bahia, Teresa voltou, nesta sexta (30) mesmo, para marcar presença na Festa dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação, promovida pelo Sintepe, às 18h, no Recife.







