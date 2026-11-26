A partir de 2027, construtoras e incorporadoras com regime fiscal regido pelo lucro presumido pagam mais IRPJ e CSLL sobre receita acima de R$ 5 milhões, e o aproveitamento de créditos tributários cai a 80%. A margem encolhe no ano em que o INCC já sobe 6,64% em doze meses. Com estoque recorde de 382 mil unidades, dificilmente esse custo vira preço e a tendência é compressão de margem e repasse parcial, concentrado no médio e alto padrão.

O pacote fiscal sancionado em 24 de novembro chega ao mercado imobiliário sem criar tributo novo sobre imóveis e preservando os incentivos do Minha Casa Minha Vida . O impacto vem por outro caminho: custo e juros.

A demanda depende menos da lei e mais da Selic, ainda em 13,75%. O crédito segue disponível, com projeção de R$ 411 bilhões, mas ficará mais caro e o investimento novo tende a esperar a regulamentação. O recado está dado: o ajuste poupa o imóvel popular, que responde por seis de cada dez lançamentos, e cobra do restante.

Ademi-PE assina acordos de cooperação na China



A Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE) formalizou, na segunda-feira (23), um acordo de Cooperação Técnica Bilateral com a Associação de Construção de Guangdong e com o grupo estatal de engenharia China Construction Fourth Engineering Division Corp, durante a missão empresarial ao país asiático. O objetivo central da parceria é promover amplo intercâmbio técnico e normativo focado em construção modular, buscando acelerar prazos de obra, otimizar custos e viabilizar a transferência de tecnologia para o Nordeste brasileiro.

Vivix, do Grupo Cornélio Brennand, no GPTW

A Vivix Vidros Planos, empresa do Grupo Cornélio Brennand, conquistou o 11º lugar no ranking Great Places To Work (GPTW) Brasil 2026, na categoria Indústria. A premiação coloca o grupo entre as organizações modelo em gestão de pessoas e cultura organizacional. Com fábrica em Goiana (PE), a Vivix tem capacidade de produção de 900 toneladas de vidro plano, o que representa cerca de 15% do setor, que é fortemente ligado à construção civil e ao segmento imobiliário.

Recife recebe lideranças nacionais do mercado imobiliário



Pernambuco recebeu é sede de encontro nacional do Sistema Cofeci-Creci, que debate a profissão de corretor de imóveis na atualidade. O ponto alto dos debates acontece nesta quinta (26), quando acontece a Plenária Federal do conselho nacional da categoria, às 8h30, no Novotel Recife Marina. O encontro, que tem como anfitriã a presidente do Creci-PE, Zélia Pereira, recebe presidentes dos conselhos regionais de todo o país.

