Exportações brasileiras para os Estados Unidos cresceram 31,9% em setembro

Vendas de exportadores brasileiros aos Estados Unidos somaram US$ 3,5 bilhões em setembro, com crescimento mesmo em produtos submetidos a tarifas de até 37,5%. No acumulado do ano, no entanto, o quadro é de uma queda de 6,5%, com perdas estimadas de US$ 1,9 bilhão

Minério de ferro é um dos principais produtos exportados pelo Brasil aos Estados Unidos (Crédito: Vale/Divulgação)

Setembro trouxe, à primeira vista, uma boa notícia para o exportador brasileiro, mas ela pede uma leitura cuidadosa. As vendas aos Estados Unidos somaram US$ 3,5 bilhões no mês passado, representando uma alta de 31,9% sobre o mesmo mês de 2025, segundo aponta o Monitor do Comércio BR-EUA da Amcham. Até mesmo os produtos submetidos a taxas mais elevadas, entre 25% e 37,5% apresentaram crescimento.

O número impressiona, porém a base de comparação é o mês seguinte à entrada em vigor das tarifas de 40% e 50%, quando as exportações caíram drasticamente. No acumulado do ano, no entanto, o quadro é de uma queda de 6,5%, com perdas estimadas de US$ 1,9 bilhão em vendas.

No mesmo período, as vendas ao resto do mundo cresceram nos três grandes setores: indústria da transformação (6,3%), extrativista (21,2%) e agropecuária (8,9%). China e países europeus foram os principais destaques Fica então a pergunta: setembro marca uma virada ou apenas um efeito de base de comparação?

Ademi debate desenvolvimento urbano e habitação



A Ademi recebe, nesta terça-feira (13), o secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Adriano Freitas, e o diretor-presidente da Companhia de Habitação e Obras de Pernambuco (Cehab), Paulo Lira, no tradicional almoço-debate da entidade. Com o tema "Desenvolvimento Urbano e Habitação: perspectivas para Pernambuco", o encontro busca estreitar o diálogo entre a iniciativa privada e o poder público, permitindo o alinhamento de pautas estratégicas de expansão urbana e as políticas habitacionais prioritárias para o estado.

Inscrições abertas para formação em audiovisual



O Estuário Mercado de Cinema, feira de negócios do audiovisual do Recife, está com 80 vagas gratuitas abertas em duas turmas temáticas do Estuário Formação, voltadas a quem quer aprofundar o conhecimento em produção e roteiro cinematográfico. A programação inclui oficinas sobre desenvolvimento de longas-metragens, direitos de obras audiovisuais, coprodução internacional, escrita para o cinema e streaming. As inscrições podem ser feitas até esta segunda (12), no site estuariomercadodecinema.com, e as atividades serão desenvolvidas nos dias 28, 29 e 30 de outubro e 3 de novembro.

ART.PE estima público de 15 mil pessoas em sua 5ª edição



A Feira de Arte Contemporânea de Pernambuco abre as portas nesta quarta-feira (14), em preview para convidados, com a expectativa de receber 15 mil visitantes durante os cinco dias de evento. Em sua 5ª edição, a mostra reunirá, ao todo, 75 expositores, entre galerias (nacionais e internacionais), projetos especiais, instituições culturais e editoras e livrarias. A programação conta ainda com ainda ações de formação, difusão e profissionalização, com o estímulo à inserção no mercado de artistas em início ou meio de carreira.

