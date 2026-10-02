Recife se consolida como um dos principais destinos para eventos de saúde do país

Capital pernambucana encerrará o ano com 18 eventos médicos contabilizados, entre encontros, feiras, congressos e encontros. Eventos são distribuídos entre o Pernambuco Centro de Convenções e o Recife Expo Center

Recife Expo Center e Pernambuco Centro de Convenções vão encerrar 2026 com 18 eventos médicos sediados (Fotos: Divulgação)

O Recife se consolidou como um dos principais destinos do país para eventos de saúde. Até o fim do ano, serão contabilizados 18 eventos distribuídos entre o Pernambuco Centro de Convenções e o Recife Expo Center.

O Cecon já sediou seis encontros até aqui e terá mais dois este ano, a HospitalMed 2026 (21 a 23 de outubro), e o 31º Congresso Brasileiro de Medicina Intensiva (12 a 14 de novembro). O Recife Expo também já recebeu seis eventos este ano e conta com mais quatro na programação, começando com o 16º Congresso Internacional de Fisioterapia, realizado desta quinta (1º) até o domingo (4) e encerrando com o Congresso de Odontologia Multidisciplinar do Nordeste - NE Odonto (26 a 28 de novembro).

A importância do turismo de eventos vai além dos dias de convenção. Eles contemplam também o prolongamento da estadia com a família, além de um possível retorno no período de férias. É uma janela de oportunidadr que precisa ser bem explorada por toda a cadeia do turismo.

Agro FTI reúne pecuaristas e promove leilões virtuais



A Agro FTI, comandada pelo empresário Marcelo Tavares de Melo realiza, em 10 de outubro, a quarta edição do Dia de Campo da Agro FTI, no Haras Agro FTI, em Insurreição, Sairé, no Agreste de Pernambuco. A programação possibilitar a troca de experiências entre produtores e profissionais da pecuária e dará início a uma agenda comercial que inclui ainda um shopping com 25 touros Sindi e fêmeas Nelore e Sindi e, nos dias seguintes, três leilões virtuais que, juntos, vão ofertar cerca de 135 animais.

Segsat amplia campo de atuação e mira o mercado nacional



A empresa pernambucana Segsat está ampliando seu campo de atuação, antes focado em rastreamento veicular, para uma plataforma tecnológica voltada à coleta, integração e análise de dados de mobilidade, segurança e gestão de riscos. Sediada no Recife, onde nasceu há 26 anos, a empresa atua em vários outros estados e mira agora o mercado nacional. Para isso, a empresa avançou no desenvolvimento de softwares e integração com a inteligência artificial para oferecer um pacote completo de gestão de frotas, acompanhamento da condução e prevenção de acidentes.

Rota do Mar comemora 30 anos com nova coleção de verão



Completando 30 anos de trajetória, a Rota do Mar dá início às comemorações com o lançamento da campanha de Verão 2027, protagonizada pelo jogador Pedro Guilherme, do Flamengo. A ideia é reforçar a conexão da marca com o universo do esporte, da praia e do lifestyle casual. Um dos destaques da coleção é uma estampa exclusiva criada a partir do traço manual do artista Nill (@nillyork), convidado para uma colaboração especial com a marca.

