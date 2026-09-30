Proibição das bets no Brasil vai provocar guerra jurídica

Medida Provisória assinada pelo presidente Lula revoga os efeitos das leis 1.394/2026 e 13.756/2018 que regulamentam os jogos eletrônicos, o que abre a discussão sobre insegurança jurídica

Anúncio da proibição das bets foi feito pelo governo Lula em São Paulo (Paulo Pinto/Agência Brasil)

A Medida Provisória nº 1.394/2026, assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e que acaba com as apostas on-line no Brasil está longe de encerrar o jogo. A prorrogação deve ganhar os tribunais, chegando ao STF com questionamento sobre a constitucionalidade da iniciativa. A MP revoga os efeitos das Leis 13.756/2018, que legalizou os jogos de prognósticos esportivos (as Bets propriamente ditas) e Lei nº 14.790/2023, o marco regulatório desse mercado.

Entre os defensores da medida, o principal e legítimo argumento é o da saúde mental e vício nos jogos. Por outro lado, os críticos alegam que a MP traz insegurança jurídica, incerteza orçamentária e é inócua, uma vez que, segundo dados da LCA Consultores, de 38% a 44% das apostas acontecem em plataformas clandestinas, que continuarão atuando e devem receber a migração dos apostadores das casas regulamentadas.

Para alimentar ainda a guerra de narrativas, dados do Banco Central revelam que beneficiários do Bolsa Família transferiram R$ 3 bilhões para as Bets em agosto de 2024. Pesquisa da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC) de 2024 aponta um perfil predominante de homens (58%), na faixa de 25 a 44 anos (51%), pertencentes às classes B e C (87%), com o futebol concentrando 77% dos interesses. A única coisa certa é que a discussão não termina por aqui e que, no fim das contas, vamos ter que aguardar o VAR.



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