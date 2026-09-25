Imposto dos super ricos não compensam isenção do IR para quem recebe até R$ 5 mil

Arrecadação com tributação de lucros e dividendos não atinge estimativa de R$ 30 bilhões que cobriria queda na receita com nova faixa de isenção do Imposto de Renda

O pacote isenta o Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês (Agência Brasil)

Quando foi proposta a isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil por mês, a perda de arrecadação foi estimada em R$ 28 bilhões. O montante deveria ser compensado pela tributação dos super ricos, que renderia R$ 29,9 bilhões a partir da cobrança da alíquota de 10% sobre os recebimentos mensais que superarem R$ 50 mil e da tributação de lucros e dividendos remetidos ao exterior.

Renderia, mas não foi bem isso que o Tribunal de Contas da União (TCU) verificou. Segundo levantamento da corte de contas, até o mês de julho de 2026, os novos tributos renderam R$ 3,15 bilhões, ou 18% do que foi estimado, como destacou o relator do processo, ministro Antônio Anastasia. O desempenho fiscal levou o TCU a rever a projeção para R$ 17,2 bilhões no ano.

Embora considere que a arrecadação mensal com a tributação sobre lucros e dividendos não possui distribuição uniforme ao longo do ano, dependendo de decisões de planejamento tributário das empresas, o Tribunal emitiu um alerta de risco de superestimação de receitas caso sejam mantidas, para o restante de 2026, as atuais estimativas de receitas com a tributação de lucros e dividendos. Trocando em miúdos, a bomba está armada.

Rio Ave lança o Aura Paiva com 50% já vendidos



A Rio Ave, em parceria com o grupo Ricardo Brennand, apresentou, nesta quinta-feira (24), o condomínio-boutique Aura Paiva, o terceiro nascido da parceria entre os dois grupos empresariais na Reserva do Paiva. O empreendimento conta com 40 apartamentos distribuídos em duas torres com térreo e sete andares. As unidades têm áreas variando de 223 metros quadrados (m²) a 671 m², de acordo com o padrão (Tipo, Garden Duplex e Cobertura Duplex). Com valor do metro quadrado variando de R$ 19 mil a R$ 22 mil.

Empreendedorismo feminino no centro do debate



A consultora de negócios Aline Portela promove, nos dias 16 e 17 de outubro, no Mar Hotel Conventions, a quarta edição do Ela Dá Conta, evento voltado à profissionalização do empreendedorismo feminino. De acordo com dados do Ministério do Empreendedorismo, cerca de 10 milhões de empresas no Brasil são comandadas por mulheres, o que corresponde a aproximadamente 40% dos CNPJs ativos do país.

Canhotinho sedia sexta edição do Circuito Nelore



A unidade da Masterboi em Canhotinho, no Agreste Meridional de Pernambuco, foi palco da premiação da sexta edição do Circuito Nelore de Qualidade, realizado no Centro de Inovação, Tecnologia e Educação do município (Citec). O evento reuniu mais de 300 criadores dos estados de Pernambuco, Alagoas e Rio Grande do Norte.

