Porto do Recife recebe exposição gratuita do Navio Rebocador de Alto-Mar Triunfo

Navio "Triunfo" poderá receber visitas no domingo (6) e na segunda (7) (Foto: Divulgação/Marinha)

O Navio Rebocador de Alto-Mar “Triunfo”, estará no Porto do Recife, localizado no Bairro do Recife, aberto para visitação gratuita. A exibição do equipamento estará disponível neste domingo (6) e nesta segunda-feira (7), das 12h às 16h e não precisa de agendamento.

A mostra faz parte das celebrações da Semana da Pátria. A finalidade do evento é difundir algumas atividades realizadas através deste operativo da Força Marítima e ressaltar a articulação entre a Marinha e a sociedade pernambucana.

O navio “Triunfo”, subordinado ao Comando do 3º Distrito Naval, possui em torno de 55 metros de comprimento e pertence à Classe Triunfo. Entre as principais responsabilidades da embarcação estão realizar procedimentos de resgate, prestar socorro às pessoas no mar, rebocar a unidade naval em estado de perigo e conceder apoio logístico às ilhas do oceano.