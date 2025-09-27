Empresa responsável pela gestão do lixo em Noronha enfrenta dificuldades financeiras

Fernando de Noronha (PE) (Herminio Oliveira/Agência Brasil)

A Ambipar, empresa responsável pela limpeza urbana em Fernando de Noronha, conseguiu na Justiça, na última quinta-feira (25), uma liminar para se proteger da cobrança de dívidas de seus credores. A medida foi recebida com surpresa pelo mercado, afinal, a empresa teria cerca de R$ 5 bilhões em caixa e equivalentes.

A notícia, no entanto, apenas deu nome a um problema que já vinha sendo observado por ilhéus e turistas: o acúmulo de lixo em diversos pontos da ilha, como mostram fotos enviadas ao Diario de Pernambuco da BR-363, a menor estrada federal do país. Não é de hoje que o serviço da empresa vem deixando a desejar, motivando inclusive questionamentos da administração do arquipélago.

E agora? O que fará o governo de Pernambuco? Aguardar a regularização do serviço é correr um risco enorme, não apenas para um dos principais destinos turísticos do estado, mas principalmente para um dos mais importantes ecossistemas do mundo. Num país em que dispensas de licitação são banalizadas, este caso não justificaria o rompimento com a Ambipar e a contratação emergencial de outra empresa?

Startup pernambucana é Brasil no G20

A startup pernambucana BlackBelt IT Solutions, reconhecida na área de cibersegurança, foi escolhida como a representante do Brasil no fórum de tecnologia do G20 Digital Innovation Alliance (G20 DIA) 2025. O evento, que começou nesta sexta-feira (26) na África do Sul, reúne empresas inovadoras dos países que compõem o grupo das vinte maiores economias do mundo. O fundador da startup é Gleudson Júnior, professor do Centro Universitário Tiradentes (Unit-PE).

Porto de Galinhas no Rio e na Argentina

O trade turístico de Porto de Galinhas, representado pelo Convention & Visitors Bureau e pela Associação de Hotéis do balneário (AHPG), participa, deste sábado (27) até a próxima terça (30), da FIT América Latina, na Argentina. Na sequência, entre 8 e 10 de outubro, o destino marca presença na Abav Expo 2025, no Rio de Janeiro. Na pauta, estão as novidades de Porto de Galinhas e a divulgação do Visit Travel Show, que acontece no balneário em dezembro.

Pernambucanos criam franquia de IA

Fundada por dois empreendedores pernambucanos, a empresa de tecnologia Vision AI é a primeira franquia de IA para negócios do país. A iniciativa chega ao mercado em um momento de rápida expansão do uso da tecnologia, mas também de desafios de acesso, principalmente entre as pequenas e médias empresas. É exatamente neste segmento que a empresa atua, oferecendo soluções como vendedores virtuais, atendimento automatizado 24 horas integrado ao WhatsApp, sistemas de cobrança com IA e relatórios gerenciais em tempo real.

