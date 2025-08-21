Regulamentação de Apps volta à pauta do Congresso Nacional

Entender a relação de trabalho e o que leva profissionais abdicarem de direitos é o principal desafio da Comissão Especial da Câmara dos Deputados

Uber começou a cobrar a tarifa a partir dessa quinta-feira. Foto: Uber/Reprodução ( Uber/Reprodução)

A regulamentação dos aplicativos de entrega e transporte entrou novamente na pauta do Congresso Nacional, depois de empacar no Senado por falta de consenso. O impasse, aliás, não é exclusividade dos parlamentares: nem mesmo entre os próprios motoristas e entregadores há um consenso sobre o tema. Entre as poucas convergências, no entanto, está a defesa da flexibilidade de horário.

Sempre que possível, este colunista sonda esses profissionais sobre o trabalho e, por vezes, a comparação entre atuar com os apps e ter a carteira assinada surge. Via de regra, a alegação é de que, para voltar ao regime CLT, o salário precisaria compensar muito — algo como o dobro do que conseguem hoje com as corridas. Contribuição previdenciária e seguridade social raramente entram nessa conta.

Entender essa nova relação de trabalho e o que leva muitos a abdicarem de direitos é um dos principais desafios da recém-instalada Comissão Especial da Câmara dos Deputados que vai tratar do assunto. O relator do grupo é o deputado pernambucano Augusto Coutinho (Republicanos), e entre as propostas em análise está a fixação de um teto de 30% de repasse às plataformas e uma contribuição previdenciária de 5% sobre o limite mínimo do salário de contribuição.

Usuários aprovam o Complexo Porto Novo

Com menos de um ano de operação, o Complexo Porto Novo Recife já coleciona bons resultados. O espaço, composto pelo Novotel Recife Marina e pelo Recife Expo Center, já sediou mais de 300 eventos, recebeu mais de 90 assinaturas em seu Livro de Ouro (de hóspedes ilustres) e alcançou 95% de aprovação entre os hóspedes.

Expansão da Ecom Energia foca em Pernambuco

A Ecom Energia, uma das principais comercializadoras de energia renovável do Brasil, está focando em Pernambuco para seu plano de expansão. A empresa reforçou a parceria com a WEG, referência em equipamentos eletroeletrônicos, para ampliar o uso de sistemas BESS (sistemas de armazenamento de energia por bateria). A previsão é que esse mercado movimente R$ 22,5 bilhões no país até 2030.

Hub logístico potencializa empresas locais

Entre 2023 e março de 2025, a Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe) aprovou 114 projetos para centrais de distribuição no estado, sendo 52 para novas unidades e 62 para ampliações. O volume de operações consolida Pernambuco como um hub logístico. Um dos destaques locais é o Grupo Trino, que atende gigantes como Shopee, Amazon e Mercado Livre.

