Poupança? O que é isso?

A caderneta de poupança continua sendo o investimento mais acessado pelos brasileiros, com 23% da população aplicando suas reservas na caderneta, é o que aponta a pesquisa Raio-X do Investidor Brasileiro, realizada pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) em parceria com o instituto Datafolha. Em números, isso significa que num universo de 59 milhões de cidadãos e cidadãs que aplicam suas economias em algum produto financeiro, cerca de 32 milhões de pessoas optam pela caderneta. Outros 12% da população, no entanto, preferiram deixar o dinheiro na conta corrente ou destinar a outros fins, como imóveis, automóveis e negócios próprios.





Popularizada entre os Baby Boomers e Geração X a partir da publicidade e dos cofrinhos, a poupança vem perdendo relevância entre a população, principalmente entre os mais jovens. O levantamento aponta que apenas 13% dos Millennials e 10% da Geração Z citaram espontaneamente essa modalidade de investimento. Mesmo entres os Boomers e a Geração X, a citação espontânea da caderneta vem caindo e atingiu, no ano passado, a marca de 20%.





Estatisticamente, 46% dos investidores brasileiros são da Classe C, com renda familiar média de R$ 6.299. Ainda segundo o levantamento, a maioria dos adeptos dos produtos financeiros têm o Ensino Médio completo (42%) e reside na Região Sudeste. O Nordeste é a segunda região onde a população mais se preocupa em fazer reservas, respondendo por 20% dos investidores?





Aposta esportiva vista como investimento

Aproximadamente 4 milhões de brasileiros encaram as apostas esportivas, nas chamadas bets, como um investimento. De acordo com a pesquisa da Anbima/Datafolha, 23 milhões de pessoas declararam ter feito uma fezinha em 2024. O apostador (os homens são maioria nesse público) gasta em média R$ 216 por mês com os jogos e para 46% das pessoas que não possuem reserva financeira (52% da população), o jogo é uma chance de ganhar dinheiro rápido e em grande quantia.





Gatos regularizados

A Neoenergia Pernambuco regularizou, no primeiro semestre deste ano, cerca de 20 mil ligações elétricas clandestinas. Por dia foram realizadas mais de 220 ações para coibir o consumo irregular de energia.





Made in Pernambuco

O Núcleo Gestor da Cadeia Têxtil e de Confecções do estado (NTCPE) e o Sebrae-PE levou dez marcas pernambucanas para a 58ª FIT 0/16, maior feira internacional de moda infanto juvenil e bebê da América Latina.





