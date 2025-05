Consumidores buscam crédito para quitar dívidas

Conseguir empréstimo está mais fácil para 65% das pessoas ouvidas/Gerado por IA

Diferente de outras épocas, a tomada de crédito pelas famílias brasileiras não tem o objetivo de suprir uma demanda de consumo reprimida, como ocorreu há pouco mais de uma década. Desta vez, a busca por crédito tem como foco as situações de emergência e o pagamento de dívidas. É o que aponta um estudo realizado pelo Instituto Locomotiva a pedido da 99Pay, braço financeiro do grupo 99.





Segundo o levantamento, que ouviu 2.800 pessoas em todas as regiões do país, 52% dos entrevistados utilizaram os empréstimos para despesas emergenciais e 28% para o pagamento de dívidas. Outro dado relevante da pesquisa indica que 65% dos entrevistados consideram mais fácil obter crédito atualmente do que há dez anos, revelando um ambiente mais favorável para quem precisa de suporte financeiro. No último mês de abril, a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência da Confederação Nacional do Comércio apontou que 28,6% da população brasileira está com contas em atraso e outros 12,1% admitem não ter condições de quitar os débitos.





Autorizado em 2024 pelo Banco Central a atuar como Instituição de Pagamento e como Sociedade de Crédito Direto, a 99Pay já movimentou cerca de R$ 3 bilhões em empréstimos, beneficiando 790 mil usuários com créditos de R$ 500 a R$ 12 mil.





Presidente de Suape cumpre agenda em Brasília

Empossado há pouco mais de uma semana, o diretor-presidente de Suape, Armando Monteiro Bisneto, cumpre agenda com gestores portuários, integrantes do governo e representantes de entidades civis. Armando Bisneto já teve encontros na ABEPH, que representa as Entidades Portuárias e a CNI. Nesta terça (6), estão previstas reuniões com o diretor-presidente da Infra S.A., Jorge Bastos; com o ministro de Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho; com o ministro da Defesa, José Múcio, e com o senador Fernando Dueire.





Em prol da juventude

O Projeto Somos Uôge e o Instituto Memaker estão juntos no Fórum de Sustentabilidade da Amcham-PE, nesta terça (6). A proposta é estimular a troca de experiências entre os jovens participantes de programas Memaker e representantes de diversas corporações do Recife.





A Reforma em debate

A tributarista Mary Elbe Queiroz participa, nesta terça-feira (6), do Seminário Internacional Infraestrutura, Segurança Jurídica e Jurisdição Constitucional, em Madri, na Espanha. Sua palestra abordará o contencioso administrativo e judicial e a reforma tributária.





Ademi recebe a Fiepe

A Ademi-PE recebe o presidente da Fiepe, Bruno Veloso, e seus diretores técnicos para um debate sobre as oportunidades de parcerias em projetos voltados para o setor da construção civil no Estado. O encontro acontece na sede da associação do mercado imobiliário.





Negociação no Guararapes

O Shopping Guararapes recebe, até a próxima sexta (9), um plantão de conciliação fiscal, onde os débitos com a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes podem ser pagos com até 90% de desconto sobre as multas e os juros. A iniciativa conta com a parceria do Procon.