O Brasil na guerra EUA x China

Países como Brasil, Uruguai e Argentina vem ganhando espaço no mercado externo por causa da guerra comercial entre as duas superpotências mundiais

Exportações brasileiras cresceram 11% neste mês de abril/Portos Paraná/Divulgação

A tensão entre os Estados Unidos e a China segue aumentando e, nesse cenário, países como Brasil, Uruguai e Argentina vêm ganhando espaço como fornecedores de produtos agrícolas ao gigante asiático. De um lado, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump brada que “nesta segunda vez (segundo governo) eu mando no país (EUA) e no mundo”. Do outro, o vice-diretor da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China, Zhao Chenxin, diz que a China pode prescindir das commodities agrícolas dos Estados Unidos porque tem outros fornecedores.





Entre esses “outros fornecedores”, o Brasil aparece em destaque. Ainda de acordo com a agência estatal de notícias da China, Xinhua, em apenas três dias os importadores chineses contrataram 40 navios de carga de soja brasileira, totalizando 2,4 milhões de toneladas do grão, o que representaria um terço do volume processado mensalmente no país. No meio da guerra comercial, o governo brasileiro afirma não ter preferência entre Estados Unidos e China e que procura vender para os mercados, além da Europa.





De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, a prévia de abril aponta para um crescimento de 11% nas exportações brasileiras, com volume financeiro de US$ 26 bilhões. Como previsto, neste primeiro momento o Brasil vem sendo beneficiado pela guerra comercial; agora é acompanhar os próximos capítulos.





Centro do Recife é tema de debate na Ademi

A Adem-PE, instituição que representa o setor imobiliário de Pernambuco, recebe, nesta terça-feira (29), Ana Paula Vilaça, chefe do gabinete Recentro da Prefeitura do Recife, e sua equipe. Para o presidente da Ademi, Rafael Simões, o encontro será uma grande oportunidade para discutir estratégias e fomentar parcerias que possam contribuir para a revitalização do centro do Recife.





Atuação sustentável

Com foco na requalificação urbana e na sustentabilidade, a Soma Incorporadora vem consolidando sua atuação em Tamandaré, no litoral Sul de Pernambuco. Com origem e atuação no município, a empresa já lançou mais de 45 milm² em empreendimentos.





Receita faz doação de celulares e webcams

Aproveitando a Caravana Federativa, parte do 8º Congresso Pernambucano de Municípios, a Receita Federal está doando celulares e webcams para 17 municípios pernambucanos, além de equipamentos para as unidades do Expresso Cidadão do governo do estado.





Novo super transformador rumo à Paraíba

Um novo transformador gigante, com 11,2 metros (m) de comprimento, 4,2m de largura e 4,5m de altura; começa nesta terça-feira (29) sua jornada de 380 quilômetros entre Suape (PE) e Nova Palmeira (PB). A operação, que deve durar 20 dias, está sob a responsabilidade da Saraiva Equipamentos, transportadora pernambucana que referência em movimentação de cargas especiais.