Encontro dos Brics causa "crise de ciúmes" em Trump

O fim da cúpula dos Brics, grupo que reúne as principais economias emergentes do mundo, veio acompanhado de muito barulho e palavras duras. Nascido com a união de Brasil, Rússia, Índia e China e hoje com 11 países membros e 12 países parceiros, acendeu o sinal de alerta em Washington, assinalando que os Estados Unidos estão perdendo terreno no comércio global. E mais uma vez, sem medir as consequências, ameaçaram sobretaxar em 10% todos os países que apoiem a “política antiamericana dos Brics”.

A tarifa, se realmente for aplicada a partir de agosto, como especula-se, tende a fortalecer o bloco dos emergentes e distanciá-los dos Estados Unidos. Há, no entanto, um pano de fundo para a ameaça. Desde que Lula assumiu a presidência do Brasil, já foram assinados mais de 50 acordos bilaterais com a China, indo da agricultura à tecnologia e pesquisa e inovação.

Entre os acordos sino-brasileiros assinados, a carta de intenções do Ministério das Minas e Energia e a estatal chinesa CGN Energy deve ter incomodado um pouco mais. Com um investimento previsto de R$ 3 bilhões, ela prevê a cooperação técnico-científica voltada à transição energética, à sustentabilidade e ao uso pacífico e sustentável dos recursos minerais nucleares no Brasil. Foi a gota d’água para a crise de ciúmes de Trump. Já não bastava propor a desdolarização do comércio exterior, agora mais essa?

Golpe da reserva cresce nas férias escolares

Férias escolares são sinônimos de viagens, mas o período pede, também, a adoção de alguns cuidados. Um deles, muitas vezes esquecido, é o cuidado com a reserva de hospedagem. De acordo com a agente de viagens Rayana Assis, da FWTurA, nesta época do ano cresce a quantidade de famílias enganadas por anúncios falsos, com imagens roubadas de outros sites e até de hospedagens inexistentes. Para prevenir, a ordem é desconfiar, checar vários sites e buscar referências do local.

Transnordestina

Administrado pela Sudene, o Fundo Nacional de Desenvolvimento do Nordeste (FNDE) recebeu um crédito suplementar de R$ 816,6 milhões, que serão convertidos em debêntures da TLSA e destinados ao financiamento do trecho cearense da Ferrovia Transnordestina.

BNB no Boletim Focus

O Boletim Focus, publicação semanal que acompanha o comportamento da economia brasileira e os principais indicadores macroeconômicos, passa a contar com um novo colaborador, o Banco do Nordeste. O responsável será o economista-chefe Rogério Sobreira.

Chamada Nordeste destina R$ 10 bi para inovação

BNDES, Sudene e Consórcio Nordeste buscam estados para ampliar o alcance da Chamada Nordeste, orçada em R$ 10 bilhões. Os planos de negócios podem ser apresentados até 15 de setembro, com foco prioritário em energia renovável, bioeconomia, hidrogênio verde, indústria automotiva e agrícola e data center verde.