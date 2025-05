Trégua estratégica no tarifaço de Trump contra a China

Pouco mais de um mês após entrar em vigor, o tarifaço de Donald Trump imposto ao mundo e, sobretudo, à China foi suspenso por 90 dias. A medida veio depois de muita pressão interna nos Estados Unidos, principalmente por grandes exportadores e importadores de insumos para a produção industrial.

Na ressaca da guerra comercial, o dólar chegou a cair 10% após o início da taxação e a S&P 500, principal índice da Bolsa de Nova Iorque, recuou ao menor patamar desde 1974, no governo de Gerald Ford.

Os dados, publicados pelo New York Times por ocasião dos 100 dias de governo de Trump, também revelam que o atual presidente dos Estados Unidos foi o que mais editou ordens executivas (que não necessita de regulação ou legislação), da mesma forma como foi o mais processado nos tribunais federais por suas ações. Por fim, o mandatário viu sua aprovação cair ao nível mais baixo desde a sua posse (43%).

Na outra face da moeda, a queda de braço entre as duas superpotências fez a China buscar outros parceiros comerciais, a exemplo do Brasil, que passou a exportar soja para os chineses em substituição à norte-americana.

O Brasil, aliás, vem sendo um dos mais beneficiados pela guerra e, embora garanta não ter preferência por um dos lados, segue fechando acordos bilaterais com o gigante asiático e captando investimento, como os R$ 27 bilhões anunciados durante visita diplomática àquele país.

Celpe aumenta valor do Programa Vale Luz

Aproveitando o Dia Mundial da Reciclagem, comemorado nesta segunda (12), a Neoenergia reajustou os valores dos materiais recicláveis entregues pelos clientes em seus pontos de coleta. A iniciativa, que segue até o próximo sábado (17), contempla um reajuste médio de 14% nos materiais que dão desconto na conta de luz.

Networking no Mangue.Bit

A edição 2025 do Mangue.Bit será lançado na nesta quarta (14), no edifício sede do Porto Digital, no Bairro do Recife. O evento reúne empreendedores, estudantes, profissionais de TI e investidores visando impulsionar o ecossistema de inovação.

Habitação em Olinda

A Ademi-PE recebe, nesta terça-feira (13), representantes da Prefeitura de Olinda para debater perspectivas para habitação no município. Participam a prefeita do município, Mirella Almeida, e seus auxiliares das áreas de Planejamento Urbano e Ambiental.

Instituto Assaí promove curso no Recife

O Instituto Assaí realiza, no Recife, o curso Gestão de Negócios, voltado a micros e pequenos empreendedores do setor de alimentação. Serão oferecidas duas turmas, com 35 vagas cada uma e carga horária de 12 horas. A capacitação ocorrerá em três dias, de 19 a 21 de maio, na loja do Assaí em Boa Viagem. As inscrições são gratuitas e seguem abertas até a próxima quinta-feira (15), no site da instituição.