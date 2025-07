Trump em mais um devaneio de Dono do Mundo

Presidentes Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva elevam o tom em nova crise diplomática (Colagem/Evaristo Sa e Andrew Caballero-Reynolds/AFP )

O presidente norte-americano, Donald Trump, voltou sua artilharia contra o Brasil. Não como fez contra o Irã, literalmente bombardeado pelos Estados Unidos (EUA), mas declarando guerra no campo comercial. As ações tresloucados do chefe do executivo americano trazem, subliminarmente, o desejo de Trump de aniquilar a força dos BRICS, bloco formado pelas principais economias emergentes do mundo, da qual fazem parte Brasil, Rússia, China, Índia, África do Sul, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Irã. Não por acaso, Brasil, Rússia e China estão frequentemente na mira do presidente dos EUA.

Historicamente, a relação comercial bilateral é favorável aos norte-americanos. No ano passado, por exemplo, segundo o próprio Escritório Comercial dos Estados Unidos, a balança de importações e exportações entre os dois países foi favorável aos americanos em US$ 7,4 bilhões. No ano passado, o Brasil importou R$ 49,7 bilhões e exportou US$ 42,3 bilhões. Assim, a tese do desequilíbrio do comércio entre os dois países não se sustenta.

Resta, então, a motivação política e, nesse caso, é preciso calcular os riscos. Se a intenção é enfraquecer os BRICS, ações do tipo podem ter o efeito contrário, aproximando ainda mais o bloco, que responde por 24% das transações globais e cerca de 49% da população mundial.

Passageiros da Latam recebem kits Fenearte

Pelo segundo ano consecutivo, a Latam estreita laços com a Fenearte e distribui em seus voos, no dia da abertura da feira, kits do programa Segundo Voo, que transforma uniformes antigos em novos produtos. O programa é desenvolvido em parceria com a pernambucana Roda Design Circular e, este ano, a ação distribuiu 200 necessaires recicladas. Durante a realização da Fenearte, todos os voos São Paulo-Recife exibirão anúncios a bordo sobre a feira.

Novo hub digital

A Atlantic Data Centers, empresa do grupo Um Telecom, apresenta, nesta quinta (10) e sexta (11) sua infraestrutura de padrão internacional e os investimentos realizados em conectividade. Suas operações serão detalhadas durante o GGTI – evento que reunirá lideranças de TI, aqui no Recife.

Mercado de luxo

O mercado imobiliário de luxo no Brasil vai de vento em popa, com alta de 19,3% na busca por casas acima de R$?1,5 milhão e 12,4% em apartamentos de luxo. Segundo a CEO da X Metros Quadrados, Sacha Myrna, os lançamentos priorizam soluções sustentáveis, ventilação natural e o verde.

Mais bilionários, poucos solidários

Pesquisa realizada pelo Instituto para o Desenvolvimento do Investimentos Social (Idis), que mapeia a filantropia familiar brasileira, traz dados interessantes sobre os “super ricos” brasileiros. Segundo o levantamento, o número de bilionários no Brasil cresceu 13% em 2024, enquanto as doações realizadas representam apenas 8% do total mapeado. Entre os filantropos, 40% despendem mais de R$ 5 milhões por ano.