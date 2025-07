Trump promete tarifas de 10% a país que seguir políticas do Brics

O presidente dos EUA, Donald Trump, fala à imprensa no Salão Oval da Casa Branca, durante visita de membros do clube de futebol italiano Juventus a Washington, D.C., em 18 de junho de 2025. A Juventus enfrentará o Al-Ain, dos Emirados, pela Copa do Mundo de Clubes da FIFA de 2025, no Audi Field, em Washington, mais tarde. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP) ( AFP)

Em meio à reunião dos líderes dos países do Brics, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou no domingo (6/7) que “qualquer país que se aliar às políticas antiamericanas do Brics pagará tarifa adicional de 10%”.

1 / 2 2 / 2 < >

O anúncio aconteceu após declaração dos integrantes do bloco, no primeiro dia da reunião de cúpula, no Rio de Janeiro. O bloco econômico é formado por Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Irã, Arábia Saudita, Egito, Etiópia e Emirados Árabes Unidos.

Brics x Trump



O Brics surgiu inicialmente com Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que inclusive dão nome à sigla. O grupo foi criado em 2009 e tem como objetivo a cooperação econômica e o desenvolvimento em conjunto.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles.