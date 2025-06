São João, emprego e renda

Geração de empregos temporários deve ultrapassar a casa de 19 mil vagas durante o São João do Nordeste. Oportunidade para que quer conquistar um lugar no mercado de trabalho

O São João de Caruaru 2024 contou ainda com mais parceiros importantes, como O Boticário, Chocolates Garoto, Nestlé, entre outros (Divulgação)

Basta o mês de junho se aproximar para a fogueira da rivalidade entre cidades com tradição nas festas juninas, como Caruaru (PE) e Campina Grande (PB), que disputam há décadas o título de melhor e maior São João do Brasil, arder com força total. Mas, para além dos festejos, o mês têm forte impacto na economia regional. A começar pela véspera de Santo Antônio, o Santo casamenteiro, que coincide com o Dia dos Namorados.

A Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), por exemplo, estima uma alta de 2,5% nss vendas em relação ao mesmo período do ano passado, o que representa um faturamento superior a R$ 4 bilhões. O otimismo é compartilhado por 87% dos estabelecimentos vinculados à associação. O aquecimento no comércio de bens e serviços, turismo, bares e restaurantes, costuma provocar uma busca por mão-de-obra extra nesse período.

A expectativa para o período, segundo a consultoria de mão-de-obra Transite, é que a geração sazonal de empregos chegue aos 19,6 mil postos de trabalho líquidos. Para o diretor de Transite, Vinícius Walsh, momentos assim são importantes para quem pretende entrar ou buscar recolocação no mercado de trabalho, ou ainda, mudar de área. De acordo com o consultor, para conquistar uma vaga efetiva é importante o trabalhador se mostrar pró-ativo, dedicado e atento às necessidades da empresa.

Energia junina

Os festejos juninos exigem muito da infraestrutura de distribuição de energia elétrica. Algumas cidades polos, como Caruaru, Gravatá e Arcoverde chegam a mais do que dobrar a demanda. Não por acaso, a Neoenergia montou uma operação para a inspeção de 250 km das redes de transmissão e para a manutenção preventiva de 16 subestações.

Corrigindo

Na entrevista com o diretor-presidente de Suape, Armando Monteiro Bisneto, publicada na última segunda (9), por um equívoco, foi atribuída à dragagem do canal interno uma durabilidade de 30 a 40 anos, quando na verdade esta é a previsão para as intervenções no molhe, que estão em sua fase final.

Confeitarias em foco

O Senac promove, desta quarta (11) , até a quinta (13), no Centro de Convenções, a primeira edição da sua Feira da Confeiteira. O evento é uma oportunidade para a troca de experiências e networking entre os profissionais do setor. Esse mercado tem previsão de crescimento de 4% ao ano até 2029.

Tecnologia bancária em debate

Começa, nesta terça-feira (10) , a Febraban Tech 2025, o maior evento de tecnologia bancária da América Latina. Estarão em debate a influência da IA no mercado financeiro, a hiperpersonalização bancária, segurança bancária, entre outros temas. O evento contará ainda com a presença do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e do presidente da Febraban, Luiz Carlos Trabuco. O titular desta coluna acompanhará, in loco, todos os debates, com exclusividade para a Região Nordeste.