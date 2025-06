Roteiro junino: Recife e Região Metropolitana contam com festas privadas e gratuitas

Roteiro deste final de semana no Recife e Região Metropolitana já conta com várias festas juninas, como Odara Ôdesce, 23º Forró do NACC e a Sambada de Coco do Guadalupe.

23º Forró do NACC acontece nesta sexta-feira (6) na AABB. A venda dos ingressos será revertido em doações para o tratamento de crianças com câncer. (Divulgação)

Muitos pernambucanos devem viajar neste final de semana para curtir as festas juninas que já começaram em algumas cidades do interior do Estado, como Caruaru e Gravatá, mas quem fica no Recife e Região Metropolitana também já pode entrar no clima do São João. A partir desta sexta-feira (6), a cidade conta com várias opções de eventos próximos para curtir as diversas culturas que integram o ciclo junino.

Quem quiser começar os festejos com uma ação solidária, poderá ir ao 23º Forró do NACC, cuja venda de ingressos será revertida em doações para a instituição, que dá suporte à crianças com câncer. A festa acontece nesta sexta-feira (6), contando com atrações como Maestro Spok, Cristina Amaral e Josildo Sá.

As demais alternativas vão desde a Sambada de Coco do Guadalupe, que comemora 27 anos neste sábado (7) e é comandada por Mãe Beth de Oxum, até o São João da Odara Ôdesce, também no sábado, quando promete muito forró com atrações como Capital do Sol, Fim de Feira e Regente Joaquim. Veja o roteiro da programação junina deste final de semana abaixo:

23º Forró do NACC

Quando: sexta-feira (6), a partir das 20h;

Onde: AABB (Av. Doutor Malaquias, 204, Graças - Recife)

Atrações: Cristina Amaral, Josildo Sá, Maestro Spok, Orquestra Forrobodó e outros;

Ingressos podem ser obtidos pelo telefone (81) 3267 9300.

Arraiá da Boa Hora

Quando: sexta-feira (6), às 19h;

Onde: Rua da Boa Hora, Varadouro - Olinda;

Atrações: Sambada das Acácias, Forró Taca Fogo, Eduardo Rossi e Banda Xêro Verde e DJs Cleiton Oliveira e Babilônia.

Gratuito

Arraiá das Riquezas

Quando: sexta-feira (6), às 19h;

Onde: Clube das Pás (Rua Odorico Mendes, nº 263, Campo Grande - Recife)

Atrações:Tacy Pontes (Ex-vocalista do Mel com Terra), Xande Estilizado, Guilherme e Banda Forró Ketu, Forró Sem Fronteiras e outros;

Ingressos: R$35 (individual) e R$60 (casadinha)

Sambada de Coco do Guadalupe

Quando: sábado (7), às 20h;

Onde: Beco da Macaíba, Guadalupe - Olinda

Atrações: Coco de Umbigada, Bongar, Mestre Galo Preto, Benedito da Macuca, Bione, Frevo no Forró e outros;

Gratuito

São João da Odara Ôdesce

Quando: sábado (7), a partir das 17h;

Onde: Cais do Sertão (Av. Alfredo Lisboa, s/n, Recife)

Atrações: Capital do Sol, Fim de Feira, Regente Joaquim e DJ Lala K;

Ingressos: de R$70 (meia) a R$140 (inteira)

Alma de São João

Quando: sábado (7), às 16h;

Onde: Alma Arte Café (Ladeira da Misericórdia, 106, Carmo - Olinda)

Ingressos: a partir de R$30

Arraiá Brasilidades

Quando: domingo (8), das 14h às 20h;

Onde: Rua da Moeda, Recife Antigo.

Atrações: feirinha de roupas, gastronomia e música com djs;

Gratuito