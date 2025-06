São João: campanha alerta para perigo de "macacos", balões e fogueiras

Campanha alerta para ligações clandestinas no São João (Divulgação)

Não soltar balões, evitar ligações elétricas clandestinas e ter cuidados com fogos e fogueiras.



Esses são os principais alertas previstos em uma campanha de São João, lançada, nesta quinta (5), pela Neoenergia Pernambuco.



O mote da ação é “Agora é São João, agora é alegria! Não deixe o fogaréu acabar sua energia”.



A ideia é reforçar a importância da segurança durante as festas juninas.



A distribuidora de energia alerta para o perigo das ligações clandestinas.



Além de ser uma ameaça ao funcionamento da rede elétrica, o popular “macaco” é crime.



Por isso, a empresa intensifica as orientações para o período.



Esse trabalho inclui instruções sobre procedimentos corretos para as instalações decorativas, como os “cordões de luzes” que enfeitam residências, condomínios, clubes e vias públicas.

A campanha alerta também para o risco de soltar balões, pendurar bandeirinhas e não acender fogueiras perto dos fios elétricos.



Veja orientações



Não faça ligações clandestinas;

Não solte fogos de artifício próximo à rede elétrica;

Mantenha distância de fios e cabos e, ao identificar qualquer situação irregular, entre

em contato imediatamente com a distribuidora através dos canais oficiais de

atendimento.

Não pendure cordões de luz ou bandeiras em postes, ou estruturas da rede elétrica;

Não acenda fogueira embaixo da rede elétrica



Ações



A Neoenrtegia também divulgou ações que estão sendo realizadas em polos de São João, em Pernambuco.



Com um investimento de R$ 1,6 milhão, a distribuidora afirma que o plano prevê ações estruturadoras para assegurar o fornecimento elétrico.



Um dos destaques é a realização de mais de 1,1 mil podas de árvores ao longo dos circuitos que alimentam os polos juninos, minimizando riscos de interrupção de energia causadas pelo contato da vegetação com a rede elétrica.



Além disso, a empresa realizou manutenção estrutural em mais de 300 pontos estratégicos.



Foram feitas ações específicas nos maiores polos de festa. Em Caruaru, no Agreste, foram instalados cinco transformadores provisórios no Pátio de Eventos e no Alto do Moura.

Em Gravatá, na mesma região, foram substituídos 11 transformadores por outros novos, de maior potência.



Petrolina, Arcoverde, Serra Talhada, no Sertão, e Carpina, na Mata Norte, além de Limoeiro, no Agreste, contaram com intervenções na rede de distribuição para evitar interrupções no fornecimento durante

todo o feriadão



A Neoenergia Pernambuco informou que posicionará quatro subestações móveis em pontos estratégicos para atendimento emergencial. Esses equipamentos estarão prontos para serem utilizados rapidamente, caso necessário.



Para reforçar a segurança e a agilidade no atendimento, a empresa vai dobrar o número de profissionais atuando nos principais polos do Estado. Algumas equipes

estarão fixas nos locais com maior concentração de público, como Sítio da Trindade, no Recife; Carpina; Limoeiro; Bezerros e região de Serra Negra; Gravatá; Vitória de Santo

Antão; Caruaru, no Pátio de Eventos e no Alto do Moura; Santa Cruz do Capibaribe; Arcoverde; Petrolina; Serra Talhada; Salgueiro e Araripina.



Esses profissionais atuarão em situações emergenciais, assegurando que a festa prossiga sem transtornos, assim como no combate ostensivo às ligações clandestinas

de energia elétrica, prática que será rigidamente coibida por representar um risco grave para quem realiza, para quem utiliza e para todos que circulam pelos espaços

festivos. Esse tipo de ação também é crime, com pena de até quatro anos de reclusão.