São João: municípios com poucos habitantes e altos gastos com cachês

Dados do Portal de Transparência dos Festejos Juninos mostram contrastes entre a dimensão do município e o investimento em shows para o São João

PORTAL DO MUNICÍPIO DE SOLIDÃO (REPRODUÇÃO/VÍDEO)

O Portal de Transparência dos Festejos Juninos, do Ministério Público de Pernambuco, traz diariamente informações sobre os valores que cada município do estado investe para pagamentos dos cachês dos artistas que se apresentarão durante o São João.

Alguns dados do Portal contrastam com o porte dos municípios. O segundo deles que mais investiu até o momento, atrás apenas de Caruaru, foi Itapetim, que fica no Sertão pernambucano, já na divisa com a Paraíba, e com uma população estimada, segundo o Censo de 2022, de 14.232 habitantes.

A prefeitura gastará R$ 1.710.000,00 com cachês para a Banda Fulô de Mandacaru, Banda Seu Desejo, Brasas do Forró, Walquiria Santos, Forrozão Tropykália e Natanzinho Lima, em três dias de apresentações (de 28 a 30 de junho).

Só Natanzinho receberá R$ 600 mil por um show de aproximadamente 1h45 (tempo previsto no contrato).

De acordo com dados do IBGE de 2023, o total bruto das receitas realizadas de Itapetim foi de R$ 74.882.859,44. O gasto da gestão municipal com a festa de três dias supera os 2% da receita de dois anos atrás.

Outro caso que chama a atenção é Solidão, no Agreste. Com 5.403 habitantes, é o quinto do estado com o menor número de moradores.

No entanto, a prefeitura investirá R$ 460 mil para dois dias de comemorações: bandas Encantu’S e Fulô de Mandacaru, a próxima sexta (6), e Carta de Baralho e Ruan Forrozeiro, no sábado (7).

O total bruto das receitas de Solidão, em 2023, foi de R$ 46.879.852,68. Aproximadamente 1% do valor que a prefeitura utilizará para pagamento dos cachês artísticos no São João 2025.

Camocim de São Félix, no Agreste, é mais um município com população inferior a 20 mil habitantes, e investimento próximo a um milhão de reais (R$ 975.250,00).

Segundo último censo, o município tem uma população estimada em 17.910 pessoas, que terão dez dias de shows, com 17 atrações. O investimento nos festejos chega 1,3% do total bruto das receitas (também dados de 2023), que foi de 72.463.701,09.