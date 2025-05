Governo realiza reunião com prefeituras para discutir segurança no São João

Desta vez, estiveram presentes representantes de Arcoverde e Santa Cruz do Capibaribe para abordar a segurança no São João

O encontro foi realizado nesta terça no Recife (Foto: Divulgação/SDS-PE)

A Secretaria de Defesa Social (SDS) realizou, nesta terça-feira (20) reuniões com forças policiais e gestores das prefeituras de Arcoverde e Santa Cruz do Capibaribe para discutir um planejamento estratégico de segurança para o São João.

A Operação São João 2025, que acontece de 29 de maio a 29 de junho, realiza encontro de planejamento com apoio do Poder Executivo dos municípios e demais entes públicos e privados. A reunião desta terça foi realizada no Centro Integrado de Comando e Controle Estadual (CICCE), no bairro de São José do Recife.

“Já completamos várias semanas nos reunindo com prefeituras que realizam festas juninas de maior impacto no fluxo de turistas e atrações. Os representantes nos apresentam os planejamentos de seus eventos, são ouvidos e recebem as orientações necessárias para que a população aproveite a festa da melhor forma possível, retornando para casa em paz e com segurança”, pontuou a secretária executiva da SDS, Dominique Castro.

Na ocasião, foram discutidas questões como controle de acesso, estrutura, segurança privada, controle de entrada de materiais perigosos, como vasilhames de vidro, videomonitoramento das imagens dos polos de eventos, postos médicos e ambulâncias, controle urbano, corredor de acesso para o efetivo policial, pontos de internet e entrada e saída de emergência, dentre outros assuntos pertinentes.

“Nosso objetivo é fortalecer a corresponsabilidade, dando uma atenção especial aos municípios para que a Operação São João 2025 transcorra de maneira exitosa, garantindo a segurança de pernambucanos e turistas”, esclareceu o gerente de Articulação e Segurança de Grandes Eventos da SDS, tenente-coronel Valdemio Gondim.

Até o momento, além de Arcoverde e Santa Cruz do Capibaribe, já foram realizadas reuniões com representantes de Araripina, Bezerros, Caruaru, Gravatá, Petrolina, Salgueiro e Surubim. Encontros com demais prefeituras que promovem os festejos populares no Estado acontecerão de acordo com calendário previsto.

SOLICITAÇÃO DE POLICIAMENTO

Os organizadores de eventos juninos públicos ou privados têm até o dia 4 de junho para solicitarem a presença das forças de segurança nas festividades realizadas no período de Pré-São João (29/05 a 19/06); São João (20 a 24/06) e pós-São João (25/06 a 29/06).

Para fazer a solicitação, os interessados deverão preencher o formulário disponível no site da SDS. Após preenchido, será gerado automaticamente um processo online, comunicando o pedido às Operativas da SDS para a adoção das providências necessárias. Importante ressaltar que os organizadores devem ficar atentos ao prazo de 15 dias de antecedência em relação à data de realização das festas juninas e que a Secretaria reforçará a atuação apenas em eventos regularizados.