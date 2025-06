Safadão lidera ranking dos maiores cachês do São João: R$ 1,2 milhão

Wesley Safadão cantará por uma hora e meia no Pátio do Forró de Caruaru, no próximo sábado (7); Confira o ranking dos cinco maiores cachês segundo o Portal da Transparência do Ministério Público

Cantor Wesley Safadão (Reprodução/Redes sociais)

Wesley Safadão lidera o ranking de cachês mais altos para o São João em Pernambuco. De acordo com os dados do Portal da Transparência dos Festejos Juninos no estado, do Ministério Público de Pernambuco, o artista receberá R$ 1,2 milhão para cantar por uma hora e meia, no Pátio do Forró de Caruaru, no próximo sábado (7).

A banda À Vontade vem na segunda colocação com R$ 800 mil (dia 20 de junho), seguida por Bruno & Marrone com cachê de R$ 784 mil (dia 28 de junho), Calcinha Preta, R$ 750 mil (dia 12 de junho), e Xand Avião, R$ 700 mil (dia 28 de junho), fechando os cinco artistas mais bem pagos do São João de 2025.

Em comum, o local dos seus shows: Caruaru, que ainda tem na sua programação os outros cinco com maiores cachês. Além dos dez mais bem ranqueados, 28 artistas completam a lista das atrações, totalizando, até o início da tarde desta terça-feira (3), R$ 13.065.565,00. A Capital do Forró é a cidade com maior investimento para o período.