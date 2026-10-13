Cerca de 283 kg de maconha são apreendidos em caminhão na Zona Norte do Recife

Dois homens foram conduzidos à Central de Plantões da Capital

Maconha estava dentro de seis caixas contendo 311 tabletes da droga, totalizando cerca de 283 quilos (Foto: Divulgação/PMPE)

Policiais militares do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) apreenderam aproximadamente 283 quilos de maconha, na noite da última sexta-feira (9), durante rondas na rodovia PE-16, no bairro de Guabiraba, Zona Norte do Recife. Dois homens foram conduzidos à Central de Plantões da Capital.

A equipe realizava patrulhamento quando identificou um caminhão estacionado em atitude suspeita, em um local isolado. Durante a abordagem e a vistoria no veículo, os policiais sentiram um forte odor característico de maconha e localizaram seis caixas contendo 311 tabletes da droga, totalizando cerca de 283 quilos.

Dois homens que estavam no caminhão foram conduzidos, juntamente com o material apreendido, à Central de Plantões da Capital para a adoção das medidas legais cabíveis.

