PRF e polícia da Bahia apreendem 323 Kg de maconha em caminhão com engradados

Motorista informou que havia saído de Juazeiro e que não sabia da existência das drogas

Droga estava escondida dentro de engradados (Foto: Divulgação/PRF)

Uma carga de 323 Kg de maconha foi apreendida, na quarta-feira (7), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Salgueiro, no sertão de Pernambuco, e 45ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIBM) de Curaçá, na Bahia.

A droga estava sendo transportada em um caminhão que foi abordado na BR 116, em Abaré, na Bahia, cidade que fica perto da divisa com Belém de São Francisco, em Pernambuco. Todo entorpecente estava escondido em meio a engradados utilizados no transporte de verdura.

Policiais realizavam uma fiscalização no Km 9 da rodovia, quando abordaram um caminhão de carroceria aberta. O motorista entrou em contradição sobre o percurso da viagem e chamou a atenção dos policiais, que realizaram uma busca no compartimento de carga até encontrar 49 pacotes da droga.

O motorista alegou que havia saído de Juazeiro e que não sabia da existência das drogas. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Abaré e poderá responder por tráfico de drogas.