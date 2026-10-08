Operações cumprem 53 mandados contra suspeitos de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em Pernambuco

Ao todo, as três operações deflagradas nesta quinta (8) cumpriram 17 mandados de prisão e 36 de busca e apreensão em Pernambuco, São Paulo, Rio Grande do Norte e Mato Grosso do Sul

A PCPE informou que mais detalhes da sobre as operações serão divulgados em um momento oportuno. (Foto: Divulgação / PCPE)

Três operações da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), deflagradas nesta quinta-feira (8), cumpriram 17 mandados de prisão e 36 de busca e apreensão em quatro estados do país contra suspeitos de integrarem organizações criminosas voltadas à prática de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

Segundo a PCPE, uma das organizações atuava dentro do estado de Pernambuco e utilizava serviços postais para o envio e a entrega de entorpecentes. As outras duas organizações investigadas tinham como principal ponto de atuação a cidade do Paulista, localizada no Grande Recife.

Os mandados das três operações foram cumpridos nas cidades do Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes e Goiana, como também nos estados de São Paulo (SP), Rio Grande do Norte (RN) e Mato Grosso do Sul (MS).

Operação Despacho Simulado

Iniciada em fevereiro de 2024, a operação “Despacho Simulado” tinha o objetivo de desarticular uma organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Segundo a PCPE, os suspeitos dessa organização utilizavam serviços postais para o envio e a entrega de entorpecentes.

Ainda de acordo com a PCPE, as atividades criminosas investigadas nesta operação, que foi coordenada pela delegada Thayná Fioresi, ocorreram dentro de Pernambuco, com ramificações no estado do Rio Grande do Norte.

Operação Do Forte

Já na operação “Do Forte”, que foi coordenada pelo delegado Adyr Martens, as investigações foram iniciadas em setembro de 2024, com o objetivo de apurar uma “complexa rede criminosa” utilizada para ocultar e dissimular valores provenientes da venda de drogas.

Segundo a PCPE, a organização utilizava “mecanismos destinados a conferir aparência lícita aos recursos de origem ilícita".

Além do municpio do Paulista, que era o principal local de atuação dos suspeitos, a organização teve ramificações identificadas em Alagoas, Rio Grande do Norte, São Paulo e Mato Grosso do Sul.

Ainda de acordo com a corporação, no decorrer das investigações, foram identificados suspeitos de “relevante importância na estrutura investigada”, que eram responsáveis pela movimentação de expressivos valores financeiros, que não tinham lastro econômico ou origem lícita aparente. Esses valores, segundo a polícia, eram supostamente provenientes do tráfico de drogas.

“A atuação desses investigados teria possibilitado a circulação e a ocultação de recursos de elevado montante, resultando na obtenção de lucros milionários pelos integrantes da organização criminosa”, destacou a PCPE.

Operação Euforia

Com relação à operação “Euforia”, que foi coordenada pelos delegados Mamedes Xavier e Luciana Tábata, as investigações foram iniciadas em agosto de 2024 e tinham o objetivo de desarticular uma rede criminosa que atuava em duas frentes.

Em uma das frentes, os suspeitos vendiam entorpecentes, como ecstasy em cristais, metanfetamina, haxixe e maconha.

Já na outra frente de atuação, que tinha caráter de lavar o dinheiro proveniente do tráfico de drogas, foram identificados fracionamentos de operações bancárias, pulverização de transferências via PIX e realização de saques em espécie.

Também foram identificadas, por meio das análises financeiras, movimentações de recursos de contas bancárias de terceiros vinculados a pessoas que estão presas, além da existência de ramificações da atividade criminosa em outros estados.

Ainda de acordo com a PCPE, mais detalhes sobre as operações serão divulgados em um momento oportuno.