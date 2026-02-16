Carnaval 2026: Apoteose dos Bonecos Gigantes movimenta ladeiras de Olinda
Mais de 100 bonecos percorreram as ladeiras de Olinda nesta segunda-feira de carnaval
Publicado: 16/02/2026 às 10:47
Bonecos Gigantes da Embaixada dos Bonecos Gigantes do Recife (Wanderson Oliveira/DP Foto)
O carnaval de Pernambuco volta a apostar na mistura entre tradição e cultura pop com os tradicionais bonecos gigantes, que todos os anos transformam ruas e ladeiras em um verdadeiro palco de homenagens a personalidades do Brasil e do mundo. Nesta segunda-feira (16), é realizada a Apoteose dos Bonecos Gigantes, no Alto da Sé, em Olinda.
Em 2026, a festa traz novos nomes e versões repaginadas de figuras já conhecidas pelos foliões. Entre os destaques deste ano estão artistas de projeção internacional como Lady Gaga, Ozzy Osbourne e Bruno Mars. A folia também presta tributo ao ator Wagner Moura e ao cineasta Kleber Mendonça Filho, que concorrem ao Oscar com o filme O Agente Secreto.
“Nosso acervo já passa de 800 peças, mas o Carnaval é a grande apoteose, é a celebração. Então, um dia como hoje, com os ídolos tomando vida, numa data em que o brasileiro extravasa toda a sua alegria, é algo muito especial”, afirma o gestor da Embaixada dos Bonecos Gigantes, Leandro Castro,
A programação inclui dois cortejos principais. O primeiro acontece nesta segunda-feira e o segundo na terça-feira (17), às 17h, na Praça do Arsenal, no Bairro do Recife. Ao todo, cerca de 100 participam das apresentações.
Além dessas saídas, parte das figuras também integra o desfile temático “Metropolis”, marcado para a terça-feira de Carnaval, às 9h, com concentração no Alto da Sé. O cortejo faz referência ao clássico do cinema Metropolis e reúne personagens ligados ao universo da cultura pop.
A lista reúne nomes já conhecidos do público, como a atriz Fernanda Torres, que estreou entre os bonecos gigantes no Carnaval de 2025, além de uma nova versão do cantor Bob Marley.
Entre os personagens deste ano estão, Chico Science, Mestre Ambrósio, Elza Soares, Milton Nascimento, Freddie Mercury, Bob Marley, Amy Winehouse, David Bowie, além de Wagner Moura, Kleber Mendonça Filho, Fernanda Torres, Coringa, entre outros.
Dalisson Leitão, de 33 anos, é um dos responsáveis por levar a folia por meio do boneco gigante do Rei Charles. Ele destaca que o desfile exige um bom desempenho físico.
“Já faz uns cinco ou seis anos que participo desse desfile. Nem sempre carrego o Rei Charles, vou alternando. Este ano optei por levar ele. Para isso, tem que manter a resistência, comer muita fruta, praticar esporte, porque o boneco pesa e exige bastante esforço. E eu ainda vim direto do trabalho pra cá”, pontua.