Carnaval 2026: blocos tradicionais desfilam por Olinda nesta segunda (16)
Segunda-feira de carnaval tem desfile do Eu Acho é Pouquinho e Pitombeira
Publicado: 16/02/2026 às 08:43
Tradicional Bloco Pitombeira sai pelas ruas de Olinda (Foto: Divulgação)
Tradicionais blocos carnavalescos tomam conta das ladeiras de Olinda nesta segunda-feira (16), com uma programação que começa ainda pela manhã e segue até a noite. A diversidade de ritmos promete movimentar pontos históricos da cidade, como o Alto da Sé, Amparo e Carmo.
A agenda reúne desde blocos irreverentes e tradicionais até apresentações culturais ligadas às raízes do carnaval pernambucano, consolidando a cidade como um dos principais polos da festa no estado.
Manhã começa com blocos tradicionais
A programação teve início às 8h, com o desfile do Eu Acho é Pouquinho, que se concentrou na Basílica e Mosteiro de São Bento. Em seguida, às 9h, saem o Soul Delas, também no Mosteiro de São Bento, e o Apoteose dos Bonecos Gigantes, no Alto da Sé.
Às 9h30, o tradicional Birita de Olinda anima foliões na Rua do Amparo, enquanto às 10h diversos blocos saem simultaneamente, incluindo o Pitombeira dos Quatro Cantos, na sede da agremiação, o Tambores D’ Saia, na Praça do Carmo, e o Comigo é Assim, no Alto da Sé.
Também às 10h desfilam o TCM Buchecha de Olinda, no Clube Lenhadores, o Bloco Minhocão de Olinda, na Rua Sete de Setembro, e o irreverente Se Eu Flopar Me Beija, na Praça João da Lapa.
Ao meio-dia, a folia continua com o TCM Papangus Gigantes, no Alto da Sé, e o Ta’Qui Pr’Ocês, no bairro do Varadouro. Já às 14h, três agremiações saem simultaneamente, sendo eles o TCM Caçulinha do 7º RO, no Clube Lenhadores, Pré-Sal, na Rua Coronel Joaquim Cavalcante, e TCM Morena Tropicana da Ribeira, no Mercado da Ribeira.
Às 15h, o Grheia anima foliões novamente no Alto da Sé. A partir das 16h, saem o Fígado de Aço, na Rua do Bonfim, o Bloco da Ema, na Praça João da Lapa, e o Maracatu Nação Pernambuco, no casarão da agremiação.
Cultura popular à noite
A programação noturna destaca apresentações ligadas à cultura popular. Às 17h, o Garoto de Vassoura desfila no Amparo. Às 18h, o Maracatu de Baque Virado Nação de Luanda sai da Rua Joaquim Nabuco.
A noite segue com o Metido a Rico Porém Liso, às 19h, na Catedral da Seresta, e o O Rodo, no Mercado da Ribeira. Encerrando a programação do dia, o Boi da Macuca se apresenta às 20h, no Largo do Amparo.