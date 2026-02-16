Roberta Miranda compra pipocas de ambulante e distribui no Centro do Recife; veja vídeo

Cantora Roberta Miranda comprou todos os sacos de pipoca da ambulante; vídeo repercutiu nas redes sociais

Gesto de Roberta Miranda emocionou ambulante, no Centro do Recife (Reprodução/Instagram)

Um gesto de solidariedade praticado pela cantora Roberta Miranda, no último domingo (15), repercutiu nas redes sociais. Em um vídeo publicado em seu Instagram, ela aparece comprando todas as pipocas de uma trabalhadora ambulante no Centro do Recife.

Nas imagens, é possível assistir ao momento em que a artista distribui os sacos de pipoca para as pessoas que passavam pelo local. Em seguida, ela entrega R$ 800 reais à trabalhadora.

"Muito obrigada. Deus abençoe a senhora", diz a mulher, visivelmente emocionada.

Confira o momento:

Roberta Miranda foi marcou presença do Galo da Madrugada, realizado no último sábado, no Recife (15). Após fazer uma participação no trio de Nena Queiroga, ela chamou atenção ao curtir o bloco com o namorado, Daniel Torres, de 25 anos.