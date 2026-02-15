Domingo de carnaval em Olinda começa com cortejos e concentrações nas ladeiras

Foliões e grupos culturais ocupam o Sítio Histórico desde cedo neste domingo (15), com desfiles de blocos tradicionais, como o Elefante de Olinda

Foliões vão chegando para o segundo dia oficial do carnaval de Olinda 2026 (Marina Torres/DP FOTO)

As primeiras horas do domingo de Carnaval já movimentam as ruas de Olinda, onde foliões e grupos culturais iniciam as concentrações e cortejos que tomam conta do Sítio Histórico da cidade. A expectativa é de celebrar a festa marcada pela diversidade cultural.

Para o funcionário público Alexandre Augusto Alves, de 43 anos, participar da folia na cidade se tornou um hábito ao lado da esposa.

“Já é uma prática recorrente há pelo menos 4 anos. Venho porque gosto da energia, alegria, harmonia. Isso faz a gente renovar as energias no dia a dia, volta com mais entusiasmo. A gente veio dar uma olhadinha nessa energia, nessa alegria dos blocos, fazer umas fotos mais 'instagramáveis' por aqui e, depois, a gente segue para o Recife”, contou o folião.

Grupos no domingo de carnaval em Olinda, em 2026 (crédito: Marina Torres/DP FOTO)

GRUPOS

Além do público que começa a ocupar as ladeiras da cidade, grupos culturais também iniciam seus desfiles. Um dos cortejos é do Batuques de Pernambuco, grupo percussivo que brinca há mais de duas décadas no carnaval.

Coordenador e fundador da agremiação, Guilherme Montarroio explicou que o desfile percorre pontos tradicionais da cidade.

“Hoje vamos fazer o cortejo passando pelos Quatro Cantos, Ribeira. São três dias de desfile que a gente tem no carnaval. O Batuques de Pernambuco é um grupo percussivo que ele valoriza muito nos ritmos daqui da região. A gente não só toca o maracatu de baque virado, toca também mangue-Beat e afoxé”, afirmou.

PROGRAMAÇÃO



O domingo de carnaval começou cedo nas ruas de Olinda, com uma intensa programação de blocos que tomam conta das ladeiras e espaços históricos da cidade ao longo de todo o dia. A folia já ganhou força com a saída do D’Breck, no Largo do Bonfim, do A Rede, no Largo do Guadalupe, do Birita de Olinda, na Rua do Amparo, e do Batuques de Pernambuco, na Praça do Carmo. Pouco depois, às 10h, o Patusco anima os foliões na Rua do Amparo.

A programação da manhã segue com o desfile do Sambadeiras, na Ladeira da Misericórdia; do Enquanto Isso na Sala da Justiça, no Alto da Sé; do Congobloco, na sede do Maracatu Nação Pernambuco; do Mulher do Dia, na Casa PE no Carnaval; e do Sambatuki, na Rua do Bonfim. Às 10h30, o Rebylleurias também se concentra na mesma via.

Já às 11h, dois cortejos partem do Mosteiro de São Bento, com o Bloco Tira Lama e o Batadoní, enquanto o Cachorro do Farol sai da Praça do Amparo. Ao meio-dia, o Dez de Xarque e Uma Latinha assume o Largo do Amparo, mantendo o ritmo da festa.

No período da tarde, a folia continua com o Umuarama, na Rua Epitácio Pessoa Sobrinho; o Me Adota, na Praça do Carmo; e o Marim dos Caetés, no Largo do Guadalupe, todos às 14h. Às 15h, o Fogo na Bacurinha desfila no Mercado da Ribeira, seguido pelo Grheia, no Alto da Sé, e pelo Bloco do Cimento, no Largo do Amparo, ambos às 15h30.

A partir das 16h, a programação inclui o tradicional Vassourinhas, no Largo do Guadalupe, e o Vem pra Sombra, na Estrada do Bonsucesso. Encerrando o dia, às 19h, o clássico Elefante de Olinda desfila pelo Largo do Bonsucesso.