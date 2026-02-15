Desfile dos papangus de Bezerros agita foliões e tem presença da governadora Raquel Lyra

Papangus coloriram as ruas de Bezerros (GECOM-PMB)

O desfile dos papangus agitou milhares de foliões pelas ruas de Bezerros, no Agreste de Pernambuco, neste domingo (15). A programação tradicional da cidade reuniu turistas, mascarados e autoridades políticas.

A governadora do estado, Raquel Lyra, marcou presença na festa e relatou em suas redes sociais a experiência de viver esse momento. “Um carnaval de rua de verdade, cheio de crianças, famílias, gente feliz aqui, no interior, no nosso Agreste pernambucano!”, disse.

ORIGEM

A tradição dos papangus tem origem no início do século XX, associada principalmente às camadas populares da cidade. Os primeiros foliões utilizavam máscaras improvisadas e roupas velhas para circular pelas ruas sem serem reconhecidos.

A prática permitia que trabalhadores rurais, moradores humildes e pessoas socialmente marginalizadas participassem da festa de maneira anônima, rompendo barreiras sociais e normas de comportamento vigentes. A máscara era um meio de se libertar no período de festa.

O próprio termo “papangu” possui origem popular e está associado ao ato de comer ou beber excessivamente, além de remeter ao comportamento brincalhão dos mascarados durante a folia.

MÁSCARA

O elemento mais característico do papangu é a máscara, geralmente feita de papel machê ou fibra, com feições exageradas, cores vibrantes e expressões caricatas. Ao vestir a máscara, o folião assume um personagem coletivo, diluindo sua identidade pessoal em uma expressão cultural junto com outras pessoas. O anonimato possibilita brincadeiras com o público e uma relação direta com a tradição popular.

A produção das máscaras tornou-se uma atividade econômica e cultural importante em Bezerros. Artesãos locais desenvolveram técnicas próprias, transmitidas entre gerações, contribuindo para a preservação do saber tradicional e para a movimentação econômica durante o período carnavalesco.

PATRIMÔNIO CULTURAL

Ao longo do século XX, a tradição dos papangus passou por um processo de institucionalização. O crescimento da festa atraiu visitantes, pesquisadores e políticas públicas de valorização cultural, tornando o carnaval de Bezerros um evento de destaque no calendário turístico de Pernambuco.

Apesar das mudanças sociais e da crescente profissionalização do evento, a essência da manifestação permanece ligada à participação popular e ao espírito coletivo.